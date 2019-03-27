魔鬼就藏在細節裡！dunhill新款運動鞋不馬虎 以185個步驟手工縫製完成

2019-03-27 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



即使是做運動休閒鞋，dunhill依舊維持了品牌的精緻格調，採用手工來縫製，而且需要多達百道步驟才能完成，可說是魔鬼就藏在細節裡的最佳寫照。而同樣專做正裝鞋的a.testoni也開始「不務正業」，也開始發展運動風格的商品，打造一系列好穿舒適時髦的sneaker運動鞋

首次在2018秋冬季巴黎時裝秀上亮相的Radial Runner休閒鞋，在這季，dunhill推出了全新配色，大膽的採用了粉色、檸檬黃、鈷藍色及金屬色等。透過義大利生產的高級尼龍面料製成，鞋面飾以麂皮和牛皮飾邊，同時由熱粘合鞋面以及帶有品牌Logo的鞋底拼合。而且每雙運動鞋要經過185道工序，結合73個零部件才能完成，售價卻不到2萬元，算得上是品牌最超值的單品之一。