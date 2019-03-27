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畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

不少女人都會化妝，但化妝最重要是哪個步驟呢？當然就是口紅囉！很多人即使不上完妝，也至少要塗上口紅，這樣才會讓整體氣色更加分。

但畫上口紅時，有些錯誤的步驟，會讓整體顏值、打扮完全大扣分，因此要特別注意下列5項畫口紅的NG事項，這樣才不會越畫，反而拉低顏值啊。

一、口紅塗出界、沾牙

如果要說，塗口紅會常出現的問題有哪些？那肯定就是，口紅塗出了唇外、口紅沾牙齒，要是很不幸的兩個問題同時都發生了，照鏡子只能保持微笑，告訴自己殺傷力十足。

要如何避免口紅沾染牙齒、塗出界的問題呢？我們整理了一下4點供大家參考。

紙巾輕輕抿

想要口紅不沾牙齒，只要一張紙巾就能搞定囉！如果喜歡淺色系的唇膏，那麼紙巾只要輕輕抿一下就夠了。但若是喜歡顏色飽和大紅唇，那就重複的疊擦口紅＋輕抿紙巾這個動作，大約反覆這個動作3次，顏色就不會過於鮮豔，唇色還能更持久。

用散粉輕掃

專業化妝師推薦，上完口紅後，最好在嘴唇上覆蓋一層衛生紙，再用粉刷沾取些粉，輕輕掃在唇上，能夠讓唇上的顏色，呈現霧面效果，這樣的效果，也比較不會讓口紅有沾染牙齒的問題唷！

用唇刷上口红

比起直接轉出口紅就上唇，「用唇刷上色」，顏色會更顯飽和感與均勻，也比較不會沾染牙齒。

紙巾「吸允大法」

很多人一定想不到還有這招吧？這動作其實非常簡單，只要將衛生紙捲在手指上，放在嘴中含一下、滾動一下拿出紙巾即可（請在沒有人的地方使用這個方式），這樣多餘的口紅，就能輕鬆的被衛生紙帶出來。

二、口紅色號沒選對

要如何選擇適合自己的口紅色號呢？

色號的選擇，其實跟膚色有非常密切的關係，最簡單的區別就是：暖黃、中性、暖粉三大區塊的膚色，絕大部分的亞洲女性，通常都是暖黃色和中性色。

確定好膚色後，就可以挑選到更適合自己的相對應顏色，但若是無法得知自己屬於哪個區塊的膚色，建議選色時，可以到各大專櫃，由專業的彩妝師來為您挑選，是最安全的。

三、塗完口紅的抿唇動作

許多人在擦完口紅後，總是習慣用力的「抿唇」。

抿唇這動作是沒錯的！但力道要控制恰當，輕輕柔柔的，以免色塊反而更不均勻，這樣塗了半天的口紅，不就前功盡棄了！

也建議在使用這樣的方式前，可以先上一層護唇膏，讓妳抿唇這個動作時，更不費力的讓唇色更加完美。

四、想要畫大紅唇，又懶得畫唇線

很多人都非常羨慕「豐厚又飽滿的紅唇」，但往往總是覺得缺了哪些元素，其實妳只是忽略了一個重要的步驟「畫唇線」。想要擁有立體、性感的大紅唇，千萬別忘記畫上唇線輪廓！

五、不畫遮瑕

相信不是每個人的唇色都非常的完美，所以哪怕是同樣一個色號，塗在不同人的嘴唇上，也會有不一樣的效果。

想要更顯色，尤其是大紅色，建議可以在上唇膏時候，先給嘴唇上些遮瑕，特別唇色過深的人，更應該先做唇色打底遮瑕，才讓原本精心挑選得美美唇膏，顯色更自然。

遮瑕的時候，就算是嘴角邊的小瑕疵、暗沈，也要記得遮瑕，唇邊打亮，這樣的唇妝才會看起來既立體又精緻喔！

擦完口紅，大家習慣的動作就是「抿唇」，但施予的力道也很重要，才能讓色彩更均勻。圖...
擦完口紅，大家習慣的動作就是「抿唇」，但施予的力道也很重要，才能讓色彩更均勻。圖／摘自 pexels
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買唇膏不是喜歡的顏色就亂買，還是要請洽專業的彩妝師幫妳判定。圖／摘自 pexel...
買唇膏不是喜歡的顏色就亂買，還是要請洽專業的彩妝師幫妳判定。圖／摘自 pexels
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想要擦大紅色的口紅，小技巧就是要先畫輪廓線喔。圖／摘自 pexels
想要擦大紅色的口紅，小技巧就是要先畫輪廓線喔。圖／摘自 pexels
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想要塗口紅不沾牙齒、畫出界，不妨試試用唇筆來幫助你。圖／摘自 pexels
想要塗口紅不沾牙齒、畫出界，不妨試試用唇筆來幫助你。圖／摘自 pexels
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想要讓整體妝容更完整，唇膏當然是畫龍點睛最重要的地方，怎麼畫才不會出錯？圖／摘自...
想要讓整體妝容更完整，唇膏當然是畫龍點睛最重要的地方，怎麼畫才不會出錯？圖／摘自 pexels
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