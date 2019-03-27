闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



繼光香香雞再出新招！繼日前推出「披被送炸雞」活動，引起熱烈回響，3月配合新品上市再推趣味梗。3/29(五)民眾手機下載「指定打地鼠遊戲APP」，完成遊戲闖關並於官方粉絲團指定貼文上傳分享，即可至全台36間指定門市免費領取「地瓜薯薯」新品乙份(口味任選)，每間門市限量10名；3/29(五) 加碼於「臺北ATT信義專櫃」門市加碼設置大型打地鼠機台，凡現場闖關成功達到指定分數，拍照上傳個人臉書打卡，即可免費獲得價值65元的地瓜薯薯新品一份，限量一百組。

為搶占市場，繼光香香雞持續開發出話題品項，增加更多蔬食炸物的多元選擇。繼光香香雞表示，今年度以「Fun 2 eat」為推廣主軸，期望用更「趣味互動」方式，讓市場感受到呼朋引伴吃炸雞也可以好好玩的樂趣。而本次搭配「地瓜薯薯」全台上市，舉辦打地鼠活動，不只以「諧音」提升民眾對於繼光香香雞推出新品「地瓜薯薯」的記憶力。

新品「地瓜薯薯」挑戰市面上最香地瓜薯條，以高甜度的台農66號的紅肉甘藷，調以獨家配方調製的粉漿油炸，呈現出更皮脆肉綿密的口感。而為增加多元的口味，除了最經典的「甘梅粉」調味，繼光香香雞推出獨特佐料「檸檬起司醬」，以新鮮檸檬原汁及檸檬皮碎末自製檸檬起司醬，不僅豐富視覺，入口酸甜鬆軟更過癮。地瓜薯薯「檸檬起司醬」及「甘梅粉」兩種口味，3/28於全台門市開賣。

「全台繼光香香雞打地鼠送薯薯活動」

一、活動及兌換起始時間：3/29(五)11:30-22:30

二、活動內容：打地鼠遊戲達標可獲得地瓜薯條新品(僅限各指定門市現場兌換排序前10名)。

三、遊戲指定APP：IOS系統下載「打地鼠-經典」、Android系統下載「擠壓錘打地鼠」

四、任務指標：

（一）完成遊戲指標：

(1)IOS系統手機「打地鼠-經典」遊戲目標分：第一關達1700分(含)以上。

(2) Android系統手機「擠壓錘打地鼠」遊戲目標分：達180分(含)以上。

達標後需截圖。

（二）上傳：將「達標截圖」上傳「繼光香香雞 j&g fried chicken」粉絲團地瓜薯薯置頂貼文並分享(3/26 20:00上架，可先行上傳分享)。

※注意：完成以上兩大步驟才可算完成指標。

五、兌換基準：3/29各門市現場兌換順序前10名，憑完成指標畫面進行兌換(前往兌換前建議可先致電向門市確認是否滿額)。

六、兌換門市：全台門市(西門店、京站專櫃、板橋環球專櫃、南西誠品專櫃、桃園環球A8專櫃、台中大遠百專櫃、臺中港三井專櫃、臺中繼光店、大魯閣草衙道專櫃除外)共計36間門市。

「臺北ATT實體打地鼠活動』

一、活動時間： 3/29(五)14:00-17:00。

二、活動地點：繼光香香雞ATT信義專櫃。

三、活動方式：將增設大型打地鼠機臺，徵求挑戰者凡闖關成功(一場分數達70分以上)，拍照上傳個人臉書+打卡、按讚。即可免費獲得價值65元的地瓜薯薯兌換券限量一百組(可於當日兌換)。

四、達標好禮：乙份「地瓜薯薯」新品(價值65元)。

備註：

(1)達標並完成者指定任務者，現場將直接發送「地瓜薯薯兌換券」可於現場或至其他全台有販售之指定門市兌換。