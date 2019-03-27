情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



英倫時尚品牌Paul Smith舉行春夏發表會，邀請到黃河、溫貞菱一起出席站台。這是這對情侶檔第一次合體參與時尚活動，不約而同都選擇西裝造型現身。本以為之前有刻意避開同台，沒想到兩人一派輕鬆表示，「其實只是因為時間兜不攏而已！」這次剛好有機會，兩人都覺得非常開心。還互相給了100分的穿搭分數，甜蜜放閃。

私下非常喜歡攝影的溫貞菱，自曝因為要背著相機，加上拍攝時的肢體動作比較大，所以偏好寬鬆、簡單路線的風格，「像我今天有看中一件Paul Smith春夏的白色襯衫，上面有Paul Smith用他的舊照片當作靈感打造的刺繡，搭個牛仔褲就很好看。私下我比較沒有那麼lady，但有在嘗試啦。」前陣子去倫敦參與看秀，這也是她第一次的時裝周經驗，「實際體驗的感覺非常不同，本來覺得可能二十分鐘的秀但好像五分鐘就結束了，過程太快，有很多細節沒有好好看清楚。」之後有機會也想造訪其他三大時裝周，黃河也在一旁喊話他也想去。

剛剛為戲剪了一個超短髮的黃河，私下也是喜歡較為休閒、功能性的服裝，「很路人的那種風格，因為我工作時已經造型的很頻繁了，平常就會想簡單輕鬆一點。」不過他也自曝，因為個性比較悶騷一點，選西裝會喜歡跳一點的花色、或是用小飾品點綴。至於兩人有無經常互送衣服？溫貞菱表示，她覺得送衣服有點像是在告訴對方應該怎麼穿，好像不怎麼有禮貌，「但是如果是你真的發自內心很喜歡那件衣服、覺得很適合對方，這種『充滿愛』的禮物就很棒。」而黃河也是走實際路線，「我覺得現在年紀大了，送些雞精什麼的比較健康。」