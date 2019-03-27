RICHARD MILLE耗費40天 打造女性專屬夢幻表款

2019-03-27 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



頂級鐘表品牌RICHARD MILLE不只會研發複雜功能表款，對於女性消費者的心聲，同樣重視。因此，才會推出全新的新RM 07-02鑲鑽藍寶石水晶腕表，改全新配色來擄獲芳心。

眾所周知，RICHARD MILLE最拿手的是運用複合材質來製表，先前在日內瓦高級鐘表展時，就把TPT®碳纖維這項獨家物料，玩得出神入化。而此次專為女性所設計的RM 07-02鑲鑽藍寶石水晶腕表，則是延續了2016年時推出的RM 07-02 PINK LADY 紅粉佳人藍寶石水晶表的概念，改以透明、清澈的藍色呈現。而這也是品牌繼成功在陶瓷和TPT®碳纖維材質上鑲鑽後，首次於藍寶石水晶玻璃表殼上點綴鑽石，困難度是截然不同的。因為藍寶石水晶玻璃的硬度僅次於鑽石，所以要在打磨、刻畫出鑲嵌鑽石的位置，十分的費工，整個加工和潤飾過程需耗時40天。