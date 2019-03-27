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必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23聯合報 記者侯俐安╱即時報導

新一屆《台北米其林指南》即將在4月10日公布。圖／米其林指南提供
新一屆《台北米其林指南》即將在4月10日公布。圖／米其林指南提供
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「台北米其林指南2019」星級餐廳榜單揭曉之前，觀光局今天發布米其林本屆指南新上榜的12家「必比登推介」名單，其中有10家是首度獲選於指南中。

「必比登推介」是米其林評審員評估餐館供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1300元（約37歐元）。

2019年新上榜的必比登推介名單如下（「N」表示首度獲選於指南中）：

阿城鵝肉（N）：中山區的台菜餐廳，是源自土城總店於2010開業的分店。打響名號的鵝肉來自雲林縣，有白切和煙燻兩種口味，而煙燻口味是招牌。

阿國切仔麵（N）：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。

四川吳抄手：大安區的川菜館，60多年前以一家小麵館起家，店名取得一目了然。招牌的紅油豬肉水餃用的是豬後腿肉，包在特製的餃子皮裡。菜單每季都會有變化。

都一處（N）：信義區的北平菜館，擁有60多年的歷史，菜色豐富多元，皆傳授自店老闆的曾叔，他曾是清朝慈禧太后的御廚。酥脆多汁的「炸丸子」採用豬後腿肉切塊製成，來店必嚐。

人和園（N）：中山區的滇菜館，自1956年以來一直供應正統的雲南美食，有些菜餚在準備上還頗為繁瑣，煞費工夫。最令人驚豔的料理是「豇豆釀百花」，用豇豆包裹碎蝦仁，創造出有趣的食材對比和多層次的味覺享受。

賣麵炎仔（N）：大同區的麵攤，位在一棟舊式公寓的一樓，已有80多年的歷史。總是有顧客前來排隊買他們的油麵或米粉，可選擇用豬骨熬成的湯麵配上美味的內臟和雞肉，也可以選擇用甜醬調味的乾麵。

女娘的店（N）：士林區的台菜餐廳，裝潢採1950年代的農舍風格，並以店老闆故鄉的紀念品做裝飾，烘托店裡的經典家常菜。招牌菜「古早味烘肉」選用當天現宰的黑豬肉，肉質綿密，入口即化。

榮榮園（N）：大安區的江浙菜館，主廚在店裡已掌廚30年，每道菜皆維持1965年開店以來的製作方式。必嚐的美食「烤排骨」是以洋蔥湯慢火燉煮6小時，直到骨肉自動分離，用「光餅」夾著吃，滋味一絕。

番紅花：士林區的印度餐館，店面和牆柱以白色的灰泥粉飾，質樸高雅；落地窗的設計則是引入充足的自然採光。招牌菜是「喀拉拉雞肉咖哩（murgh Kerala）」和「芫荽雞肉咖哩（murgh kothmeri）」，店內甚至還有廚師在角落製作印度烤餅（naan）供顧客點選享用。

欣葉小聚今品（N）：南港區的台菜餐廳，是老字號「欣葉台菜」的姊妹店，菜色是台式合菜，且標榜低油、低鹽，充分迎合小團體和家庭聚會。招牌菜如「青龍皮皮挫」、「蛋煎干貝絲瓜」，都是其他店吃不到的原創料理。

天下三絕（N）：大安區的麵館，有別於一般狹小的麵店，室內空間高貴典雅，料理口味亦是不凡－招牌菜「天下三絕牛肉麵」，使用牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋四個不同部位，讓饕客一次飽嚐多種肉質風味。

義興樓（N）：文山區的台菜餐廳，創始於1938年，目前是由第四代傳承經營，始終堅持高品質又平價的古早味料理。招牌菜「金錢蝦餅」內裹鮮蝦餡料和豬後腿油，炸到金黃酥脆，每咬一口都爆漿，美味四溢。

「米其林指南臺北2019」總共收錄34家必比登推介餐廳。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。

米其林印度

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