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愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58聯合報 記者陳立儀╱即時報導

愚人節、兒童節即將到來，是大小朋友名正言順買玩具的時刻，除了爸媽為孩子挑選禮物，Yahoo奇摩熱搜發現30～39歲男性最愛搜「愚人節告白」，愚人節前單月熱搜成長1.5倍，Yahoo奇摩超級商城熱銷整人玩具TOP 5由保險套濕紙巾拿下第一，其次是吹不滅蠟燭、假懷孕驗孕棒、整人薯片桶及觸電筆。

Yahoo奇摩購物中心熱銷兒童玩具TOP 5，由家家酒玩具、益智玩具、安撫玩具等3大類別包下，第一名是美國瑪莉莎 Melissa & Doug幼兒掃地清潔工具組，帶動銷售成長達3成，兒童節特價899元；其次分別是AI機械寵物的Proskit寶工科學玩具紅外線AI智能寶比、費雪聲光安撫小海馬、鍛鍊手眼協調性與邏輯思維的日本樂雅Toyroyal聲光積木六面盒、讓兒童享受創意搭建樂趣的MEGA BLOKS美高60片積木袋。Yahoo奇摩購物中心推出美高玩具展，60片積木袋限時特價399元。

Yahoo奇摩超級商城以有助於兒童學習同理心與照顧寵物的玩具反斗城MIMI WORLD甜心沙龍比熊犬最受歡迎，兒童節下殺特價799元。

momo購物網去年婦幼商品銷售年增近5成，玩具、尿布、嬰幼兒用品、兒童成長家具等4大類買氣最夯，像是Teamson Kids佛羅倫斯木製廚房玩具年銷超過2,000組，熱賣款還有Vtech嘟嘟車系列（電動火車鐵路軌道組）、Mega費雪美高250片積木組、LeapFrog冰淇淋小老闆電子學習車、NERF菁英系列復仇者4合1衝鋒射擊器、Fisher price 3合1投影豪華動物世界音樂吊鈴等。

松果購物祭出玩具總動員下殺4折起，搶攻寵兒商機，兒童故事機、模擬生活玩具、益智遊戲等最熱銷，近一周受到兒童節禮物買氣帶動，兒童相機銷量成長達3.3倍；益智遊戲也成為兒童節禮物的熱門選項，設計簡單並有多種變化玩法，能幫助孩童多方探索發揮想像創造力，其中402片裝的磁力積木最受青睞。

momo購物網爆紅玩具Vtech電動火車鐵路軌道組＋嘟嘟車款超值2入組，可激發兒...
momo購物網爆紅玩具Vtech電動火車鐵路軌道組＋嘟嘟車款超值2入組，可激發兒童創意與想像力。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第三名：費雪聲光安撫小海馬，特價520元。圖／...
Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第三名：費雪聲光安撫小海馬，特價520元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第一名：美國瑪莉莎Melissa Doug幼兒掃地清潔工具組，特價899元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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玩具反斗城MIMI WORLD甜心沙龍比熊犬，特價799元。圖／Yahoo奇摩超...
玩具反斗城MIMI WORLD甜心沙龍比熊犬，特價799元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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momo購物網去年熱銷的互動電子玩具LeapFrog冰淇淋小老闆電子學習車。圖／momo購物網提供
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momo購物網去年爆紅玩具Teamson Kids佛羅倫斯木製廚房玩具，熱賣超過2,000組。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第四名：日本樂雅Toyroyal聲光積木六面盒，特價1,184元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第五名：MEGA BLOKS美高60片積木袋，特價399元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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402片裝磁力積木，原價1,450元、特價1,290元。圖／松果購物提供
402片裝磁力積木，原價1,450元、特價1,290元。圖／松果購物提供
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Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第二名：Proskit寶工科學玩具紅外線AI智...
Yahoo奇摩購物中心兒童玩具熱銷第二名：Proskit寶工科學玩具紅外線AI智能寶比，特價990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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