愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



愚人節、兒童節即將到來，是大小朋友名正言順買玩具的時刻，除了爸媽為孩子挑選禮物，Yahoo奇摩熱搜發現30～39歲男性最愛搜「愚人節告白」，愚人節前單月熱搜成長1.5倍，Yahoo奇摩超級商城熱銷整人玩具TOP 5由保險套濕紙巾拿下第一，其次是吹不滅蠟燭、假懷孕驗孕棒、整人薯片桶及觸電筆。

Yahoo奇摩購物中心熱銷兒童玩具TOP 5，由家家酒玩具、益智玩具、安撫玩具等3大類別包下，第一名是美國瑪莉莎 Melissa & Doug幼兒掃地清潔工具組，帶動銷售成長達3成，兒童節特價899元；其次分別是AI機械寵物的Proskit寶工科學玩具紅外線AI智能寶比、費雪聲光安撫小海馬、鍛鍊手眼協調性與邏輯思維的日本樂雅Toyroyal聲光積木六面盒、讓兒童享受創意搭建樂趣的MEGA BLOKS美高60片積木袋。Yahoo奇摩購物中心推出美高玩具展，60片積木袋限時特價399元。

Yahoo奇摩超級商城以有助於兒童學習同理心與照顧寵物的玩具反斗城MIMI WORLD甜心沙龍比熊犬最受歡迎，兒童節下殺特價799元。

momo購物網去年婦幼商品銷售年增近5成，玩具、尿布、嬰幼兒用品、兒童成長家具等4大類買氣最夯，像是Teamson Kids佛羅倫斯木製廚房玩具年銷超過2,000組，熱賣款還有Vtech嘟嘟車系列（電動火車鐵路軌道組）、Mega費雪美高250片積木組、LeapFrog冰淇淋小老闆電子學習車、NERF菁英系列復仇者4合1衝鋒射擊器、Fisher price 3合1投影豪華動物世界音樂吊鈴等。