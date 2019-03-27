慶祝兒童節麗晶精品邀請地表最強說故事爺爺來台

2019-03-27 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為豐富消費者的購物體驗，麗晶精品自去年年底開始變緊密的與晶華酒店結合，配合各種節慶在賣場的公共空間舉辦應景市集以及快閃活動，吸引更多的人潮聚集，婦幼節即將來到，搭配春假及復活節，麗晶精品攜手敦煌書局以及台灣傳承育樂用品，於地下二樓挑空建構出一座「閱讀城堡」，現場展售數百本國際知名的繪本與童話故事書，打造閱讀環境，讓住宿、用餐亦或是購物的大小朋友們，可以放慢腳步，在此同享溫馨的共讀時光。

針對此次「閱讀城堡」的規劃，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，隨著消費行為以及習慣的改變，精品消費客群也有新的需求，除了購物之外，品味生活也成為吸引消費者的重點，在公共空間打造這一座閱讀城堡，是希望消費者可以闔家光臨，在購物之餘，也享受親子同歡的樂趣。

麗晶精品的「閱讀城堡」布置有童書大型旗幟、繽紛有趣的童話城堡、大型兒童繪本裝置藝術、以及數百本國際知名的繪本與童話故事書，營造出充滿童趣的氛圍，現場亦提供帆船與火車兒童造型沙發、可愛動物座椅，多款童心遊戲教具設施，讓小朋友感受遊樂的氛圍。