《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



播出第一集就被推崇為神劇的《我們與惡的距離》，引爆網友盛讚，紛紛表示台劇發威，在之中飾演新聞台主管宋喬安的賈靜雯，演出精采獲得一致好評，網友們更熱議劇中喬安的白襯衫穿搭，賈靜雯在國師唐綺陽直播節目中，都被問到「戲中的白襯衫是什麼牌子」，她開玩笑回自己是衣架子，「穿什麼都好看，路邊攤也ok。」

細看賈靜雯的IG或微博，她的私服穿搭走極簡路線，除了出席活動，貼文也也甚少標註品牌，白襯衫這題她也在直播中表示都是團隊造型師打造，對於品牌避而不談；而賈靜雯出席首映記者會時，也是以極淡雅的白色配襯淺玫瑰色系拼接裙裝登場，這件來自法國輕奢品牌sandro的服裝，是2019春夏系列，飄逸雪紡材質、不規則下襬為剪裁特色，呼應劇中強悍且堅強的角色宋喬安穿搭風格，增加柔美氛圍。