《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯
播出第一集就被推崇為神劇的《我們與惡的距離》，引爆網友盛讚，紛紛表示台劇發威，在之中飾演新聞台主管宋喬安的賈靜雯，演出精采獲得一致好評，網友們更熱議劇中喬安的白襯衫穿搭，賈靜雯在國師唐綺陽直播節目中，都被問到「戲中的白襯衫是什麼牌子」，她開玩笑回自己是衣架子，「穿什麼都好看，路邊攤也ok。」
細看賈靜雯的IG或微博，她的私服穿搭走極簡路線，除了出席活動，貼文也也甚少標註品牌，白襯衫這題她也在直播中表示都是團隊造型師打造，對於品牌避而不談；而賈靜雯出席首映記者會時，也是以極淡雅的白色配襯淺玫瑰色系拼接裙裝登場，這件來自法國輕奢品牌sandro的服裝，是2019春夏系列，飄逸雪紡材質、不規則下襬為剪裁特色，呼應劇中強悍且堅強的角色宋喬安穿搭風格，增加柔美氛圍。
而白色是賈靜雯日常穿搭的選色之一，她在38婦女節的貼文，以白色露肩毛衣顯露微性感的知性；在臉書刊頭放上自家麵食的宣傳照，也是一件毛茸茸的白色v領服裝；此外，她早前登上《ELLE》也有一幅身穿GUCCI白色長袖夾克的拍攝，加上《我們與惡的距離》中搶眼的白襯衫，真想敲碗請賈靜雯出個白色系穿搭特輯，讓都會女性們可以師法幹練又優雅的造型。
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