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看客語聖經！ 中研院展客家與基督教相遇

2019-03-27 11:24聯合報 記者何定照╱即時報導

中研院。記者何定照／攝影
中研院。記者何定照／攝影
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客家文化和基督教大有關係！中央研究院民族研究所博物館今起推出全新特展「你可能毋熟識个客家──客家與基督教的相遇」，展出20世紀以來最早的客家研究文獻及客語聖經等象徵客家與基督文化頻繁交流的少見文物

特展由民族所副所長黃宣衛策畫，今天起跑，以「東方客家」和「西方傳教士」交會所迸出的火花為主軸，呈現從歐美的差會、太平天國、瑞士的巴色差會，乃至客家基督徒如何從大陸華南的東江流域散布到香港、沙巴等地。

展品中也可見西方傳教士引入現代醫療、學校教育、社會福利等組織影響客家社會的現代化發展，包括加拿大與英國長老教會的馬偕和李庥傳播福音如何影響台灣的客家社群，以及客語聖經、巴色差會舊照片，和具有東方特色的宣教文宣品等精彩文物。

其中，最特別的是清光緒26年（西元1900年）庚子事變後，清廷要求各地方禮遇、保護傳教士、商人等來華外國官民的公告「光緒26年12月13日兩廣總督等奉上諭依照條約保護各國人民曉諭」，呈現近代基督教重新傳入中國的時代背景。

這次也展出最早的客家研究文獻。當時瑞士巴色差會除了帶來學校教育與西方現代醫療之外，為方便傳教，也勤學客家話，編纂《英客大字典》（1905年出版），同時將民間流傳的小故事編成《客話讀本》（1920-1930年），成為傳教士將客家語言文字化及學習客語的最好證據。

展中也顯示，早期台灣客家教會的基督教傳播跟中國大同小異，不過日治時期以後，尤其是1987年台灣解嚴後，自由開放的氛圍讓台灣基督徒創造力爆發，在福音與文化的對話中，開創了非常不同的樣貌，使得台灣客家教會、客家運動與全球教會網絡產生密切關連。

例如1985年發行的《客語聖歌集》即表現一群客家基督徒以客語演唱聖詩，復振客家教會的同時也推廣優質客家聖樂，並透過全球教會網絡，把福音傳回西方。此文化復振更早於1988年的「還我母語大遊行」客家運動。

此特展與客家委員會客家文化發展中心合作策展，為了蒐集這些難得的文物，黃宣衛與交通大學張維安教授、中央大學張翰璧教授合作，特別花了兩年密集走訪廣東、廣西、香港、馬來西亞沙巴與台灣各地，進行田野考察、蒐集文物。展至2020年5月31日。

清光緒26年皢諭。圖／中研院提供
清光緒26年皢諭。圖／中研院提供
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客語文物香港

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