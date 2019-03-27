25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



英國女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）在1994年以休葛蘭女友身分陪同對方出席電影《四個婚禮和一個葬禮》首映，當時29歲的她以一件Versace黑色金屬別針裝飾禮服驚艷四座，聲名大噪，也從此受到時尚圈注目。

近日，53歲的伊莉莎白穿上Versace經典重現的類似款禮服，身材狀態保持良好，辣度不輸以往。她透露，自己是個不健身的人，但是保持積極勤奮的生活態度。談到當年那件讓她打開知名度的禮服，伊莉莎白還分享了有趣的小故事：「那時候我完全沒有任何準備，只知道迫切需要找到一件衣服陪男友參加首映。我拿到了一個借禮服的公關公司電話，去了現場他們從一個白素塑膠袋裡掏出一件禮服給我，帶回去後我自己搭配妝髮，和男友搶鏡子照，那甚至不是一個全身鏡，兩個人就擠在一個單身公寓裏頭，當時的一切完全不迷人，跟現在的狀況沒得比。」