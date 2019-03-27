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25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

英國女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）在1994年以休葛蘭女友身分陪同對方出席電影《四個婚禮和一個葬禮》首映，當時29歲的她以一件Versace黑色金屬別針裝飾禮服驚艷四座，聲名大噪，也從此受到時尚圈注目。

近日，53歲的伊莉莎白穿上Versace經典重現的類似款禮服，身材狀態保持良好，辣度不輸以往。她透露，自己是個不健身的人，但是保持積極勤奮的生活態度。談到當年那件讓她打開知名度的禮服，伊莉莎白還分享了有趣的小故事：「那時候我完全沒有任何準備，只知道迫切需要找到一件衣服陪男友參加首映。我拿到了一個借禮服的公關公司電話，去了現場他們從一個白素塑膠袋裡掏出一件禮服給我，帶回去後我自己搭配妝髮，和男友搶鏡子照，那甚至不是一個全身鏡，兩個人就擠在一個單身公寓裏頭，當時的一切完全不迷人，跟現在的狀況沒得比。」

九○年代的紅毯流行比較典雅的造型，當時Versace的那件別針禮服設計可以說是大大顛覆傳統。而近幾年創意總監Donatella Versace也傳承了哥哥Gianni Versace當年的作品，重塑改版的別針禮服。伊莉莎白多年後再度穿上類似款，表示新的設計更顯端莊，穿起來比較有安全感。

女神卡卡幾年前也曾穿過Versace別針禮服。圖／摘自coolspotters....
女神卡卡幾年前也曾穿過Versace別針禮服。圖／摘自coolspotters.com
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英國女星伊莉莎白赫莉再度穿上Versace別針禮服。圖／摘自IG
英國女星伊莉莎白赫莉再度穿上Versace別針禮服。圖／摘自IG
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伊莉莎白赫莉在1994年以休葛蘭女友身分陪同對方出席電影首映，當時29歲的她以一...
伊莉莎白赫莉在1994年以休葛蘭女友身分陪同對方出席電影首映，當時29歲的她以一件Versace黑色金屬別針裝飾禮服驚艷四座，也從此受到時尚圈注目。圖／摘自lavanguardia.com
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53歲的伊莉莎白赫莉身材健美。圖／摘自IG
53歲的伊莉莎白赫莉身材健美。圖／摘自IG
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