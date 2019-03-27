現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以視覺系丼飯為主力的「開丼」，自即日起新推出一系列主打「高檔食材」的丼飯料理，包括1855 Prime翼板牛肉、松露醬、櫻桃鴨均成為丼飯主角。另外為響應公益，凡點購指定丼飯，即會捐出50元給弱勢孩童，吃飯兼做愛心。

業者表示，本次推出的「極上翼板牛肉丼」，選用有「安格斯牛中的LV」之稱的1855 Prime翼板牛肉，帶有均勻油花與細緻口感，經先醃製後烤，再搭配乾燒的大白蝦切丁，每份390元。另外「松露角切牛排丼」，則是將原本僅為畫龍點睛的松露醬，大手筆地直接整杓淋上，份量相差約50倍，可品嚐到牛肉沾附松露醬的豪邁吃法，每份360元。

另外，開丼還推出以石鍋拌飯為概念基礎的「韓式牛肋石燒拌飯」，以及搭配整隻雞腿、鹽蔥醬與明太子烤雞串的「鹽蔥雙料雞丼飯」，售價分別為300、290元。而與伊甸基金會合作的「炙燒舒肥櫻桃鴨叉燒雙拼」，一次可吃到舒肥櫻桃鴨、厚片蜜汁叉燒，每份320元。即日起至4月30日期間，凡點購該款丼飯，開丼即捐出50元給弱勢兒童。