空降拍照榜冠軍 華為P30系列巴黎發表

2019-03-27 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



這兩天科技圈很熱鬧，繼昨晚蘋果春季發表會之後，今晚華為HUAWEI則選在法國巴黎發表全新P系列旗艦機種P30與P30 Pro，不出所料強調的就是品牌近期相當受消費者矚目的拍照功能，不僅主鏡頭配置再升級、高倍數變焦無損，超級高ISO拍照效果也非常驚人，眾多優勢也讓P30 Pro一推出就直接空降DxOMark拍照榜榜首！

華為P30與P30 Pro分別搭載6.1吋與6.47吋OLED FHD+ 19.5：9比例螢幕，採用極窄邊框搭配水滴造型FullView全螢幕設計，捨棄了實體鍵，都加入了解鎖速度更快的螢幕下指紋辨識功能。

兩款旗艦新機最大的規格差異其實也是在鏡頭配置，具備3顆主鏡頭的P30，包含了4000萬畫素標準鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素3倍望遠鏡頭，具備3倍光學變焦與5倍無損變焦。

而華為旗下首款4鏡頭手機P30 Pro，則是擁有3顆主鏡頭與1顆TOF深度感測鏡頭的配置，運用4000萬畫素標準鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素5倍望遠鏡頭的搭配，更可達到支援5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦的驚人效果。

這次P30系列採用了以RYYB方式組成的全新感光元件，可提升40%進光量，在發表會上演示的低光源夜拍也的確能把肉眼幾乎看不清的暗部，拍出有如白天的神奇效果。