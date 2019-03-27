直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



想吃漢堡王不必再出門購買!現在使用餐點外送平台Uber Eats，就能點購經典華堡、漢堡王超值套餐、限時主打套餐、早餐等餐點，即日起至4/22再加碼3次免運、新用戶送6塊雞塊的優惠。

台灣漢堡王表示，觀察到近年外送宅經濟的快速成長，此次與Uber Eats跨平台合作，希望能提供消費者不用出門也能享受到100%火烤美味漢堡。雙品牌首波合作，為符合不同客群消費需求，在外送菜單上，除了有個人超值量套餐外，也推出適用2~4人的分享餐及外送限定「KING享受餐」，套餐內容包含人氣商品漢堡、薯條、可樂及2019春季新品日式唐揚雞，讓消費者吃飽、吃滿。

為慶祝漢堡王在Uber Eats上線，即日起至4/22日推出期間限定優惠，新用戶於app上訂購漢堡王餐點滿129元，輸入「CHICKEN6」即免費送6塊BK雞塊(原價69元)；所有用戶則不限訂餐門檻，輸入「3BK」即享Uber Eats 3次免外送服務費。

「漢堡王 x Uber Eats 優惠資訊」

活動期間：2019/3/26~2019/4/22

新用戶：訂餐滿129元，可免費獲得價值69元的6塊雞塊一份

所有用戶：免運費3次