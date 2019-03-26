如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



我們從「超級星光大道」認識了19歲的林柏宏，而最終他沒有走上成為歌手的路，但華人影壇卻多了一位金馬獎最佳男配角得主。演戲十年，林柏宏從不同的作品，看清自己的本質，一步步累加，因而才能在銀幕裡，情感收放自如。

十年不算太長，但關於演戲，仍有著自己的體悟，林柏宏覺得並非科班出身，而每一部戲都要找到一個方式去進入角色，所以只能依靠想像，看不同的書、看不同的戲劇，「或者在體驗生活當中，慢慢去找到自己最靠近角色的地方」。因此每個角色都得用不同的方法，這是至今他認為在演戲這條路最困難的、但也是最有趣和吸引人的部分。

由獎項來肯定自己的演出，是許多演員的目標之一，但林柏宏卻不那樣認為。對他來說能跟不同的團隊合作，才是最想做的事，但同時也跟多數的演員一樣，他說「最好能拍到一個經典吧！」，雖然近年曾跟不少影帝級的演員有對手戲，但私下，林柏宏還是透露希望可以跟李安導演或是楊雅喆導演、鍾孟宏導演合作，演員的話則是很喜歡舒淇、周迅、章子怡等人，甚至打趣地說「跟她們演個姐弟戀也不錯。」

林柏宏在過去受訪時，曾提到成為演員是誤打誤撞，不是當演員的話，則有可能成為老師，但只是單純覺得這是一個人生的選項。然而現在是演員了，「我會希望說當大家想到我時，覺得唱歌是我的一項才能，或是很不一樣的部分。」