想去「富士山極羨之旅」嗎？THE BODY SHOP首次舉辦大型抽獎派對

2019-03-26 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



隨著日本櫻花季到來，THE BODY SHOP首次舉辦大型抽獎會員派對，推出尊寵會員的「極羨之旅」，即日起至4月11日於THE BODY SHOP全台實體或網路門市消費滿4,500元，並於活動網站完成登錄即可獲得抽獎資格，頭獎將送出30名價值10萬日幣的日本富士山一泊二食「天皇級風呂體驗」，其他獎項還包括Y Plus SPA會館禮券、歌唱神器、THE BODY SHOP禮券等，總價值超過300萬日幣，中獎率高達百分百。

THE BODY SHOP會員尊享「極羨之旅」活動將於4月12日晚上在CSpace市民空間（台北市市民大道4段198號1樓)抽獎，會員必須親臨活動會場參加抽獎。

春季的紫外線逐漸增強，THE BODY SHOP全效防禦隔離霜SPF50／PA＋＋＋＋及全新上市的全效防禦輕透隔離噴霧SPF45／PA＋＋可隨身攜帶，為肌膚做好防曬保護；日常保養可搭配煥白晶透系列、維他命C系列，打造透亮美肌。

即日起至4月7日於THE BODY SHOP門市購買煥白晶透系列指定商品，任選兩件可享85折；到店體驗全新的全效防曬輕透隔離噴霧SPF45／PA＋＋可免費獲得精美來店禮。