金秘書也愛！「Lady nara」4／29登台 在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自泰國的餐飲集團Nara Thai Cuisine，繼於新竹、台中等地設點之後，預計將於4月17日於統一時代百貨台北店開設台灣第5間分店。另外集團旗下的Lady nara，也預計於4月29日正式登陸信義區，開設首間海外分店。除了帶來宛若森林花園一般的用餐環境，也將帶來多款甜點與招牌料理。

Lady nara是NARA Thai Cuisine旗下的曼谷新潮流泰食餐廳，設於Central Embassy百貨內，自2017年8月開幕。創辦人以旅居世界各地的生活經歷為基礎，將泰國料理手法融合在全球的特色料理。除了有40多道的新泰食鹹食料理為主力餐點，台灣首店也會供應道地的泰式下午茶。

在英文和梵語中，Lady nara皆意為「女人」。因此Lady nara曼谷店打造雖身處室內，但卻是宛若在自然多彩花園中的用餐環境；精緻又充滿夢幻感的氛圍加上可愛華麗的下午茶組，吸引許多網紅網美的目光，甚至連「金秘書」朴敏英都曾在此用餐打卡。而Lady nara將於4月29日在統一時代百貨台北店開幕，勢必會讓愛打卡的饕客多了新選擇。