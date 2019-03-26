BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



花百元鈔票享受小確幸的時刻又到了！今年是萊爾富成立30周年，即日起至5月7日推出全台限量90萬份的百元「30周年禮物袋」，祭出BMW百萬名車、TOYOTA Sienta、TOYOTA YARIS、新台幣10萬元現金、LV、gogoro、Dyson、iPhone XR等奢華豪禮，每包禮物袋內含暢銷零食與抽獎券一張，並加碼祭出COACH手拿包、Jo Malone香皂、COACH香水、現金、集點商品等超過萬份隱藏版贈品，於活動官網登錄抽獎券序號還可參加第二次抽獎，有機會獲得百萬現金。

萊爾富「30周年禮物袋」每袋售價100元，內含的商品與贈品總價值最高超過千元，其中包含5種組合的零食飲料、隱藏版贈品與抽獎券，大獎包括市價159萬元的頂級名車BMW318i、市價69.9萬元的TOYOTA Sienta、市價64.9萬元的TOYOTA YARIS等3台汽車，用一張百元鈔票就有機會晉升有車階級。