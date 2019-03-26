4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



根據市場報告顯示，台灣人一年約喝掉28.5億杯咖啡，創造700億元的「黑金」市場規模，4大超商全力搶商機，除了讓咖啡族享受隨處都能買到現煮咖啡的便利，更瞄準單品咖啡、精品咖啡需求，全力提升咖啡豆規格與風味。

全家便利商店2016年起接連推出兩波100%單一產區單品咖啡，3月27日起推出第3波100%單一產區單品咖啡「盧安達」，擴大於全台2,200家店販售，首次用在地烘豆，由UCC雲林烘豆廠供應，4月起還將陸續供應Let’s cafe獨家技術烘培的在地咖啡豆，相較過往由日本進口將省下半個月運送時間，咖啡豆風味、鮮度全面提升。

今年1月正式稼動的UCC雲林烘豆廠為日本UCC亞洲海外最大規模，導入3台與日本UCC相同的AROMASTER、半熱風式焙煎機及炭燒焙煎機，其中AROMASTER為日本UCC之外全球唯一的烘豆機台，擁有獨家蒸氣式烘焙、－2℃急速冷卻裝置兩種獨家專利，可讓經典豆香氣較一般烘焙方式提升70%；半熱風式焙煎機可透過特殊的熱傳導方式，引出單品豆的纖細風味；炭燒焙煎機則以直火燒烤，展現咖啡豆煙燻風味特色。

全家便利商店表示，愛喝拿鐵與美式咖啡的比例約為6：4，愈來愈多人喜愛美式咖啡的「大人味」，本次推出的盧安達單一產區咖啡豆，擁有強烈甜味和明亮酸度，不同溫度入口可分別品嘗出烤奶酥的香甜香氣、柑橘酸甜味及巧克力苦甜滋味，尾韻帶有淡淡回甘茶香，溫和順口、適合夏季飲用。全家便利商店也於全台2,700家店舖限定販售單品濾掛咖啡組合，除了可購買盧安達咖啡豆之外，也可選購6種風味獨特的濾掛咖啡。

7－ELEVEN於2013年起販售CITY CAFE濾掛式精品咖啡，去年1月起部分門市販售現煮精品咖啡，今年將擴大經營精品咖啡市場，預計於年底達1,000店販售。7－ELEVEN表示，精品咖啡除了能溯源到產地、品種、處理法之外，更透過國際咖啡品質鑑定師（Q grader）評分80分以上認定達精品等級，3月27日起精選全台122家門市新推出耶加雪夫單一產區精品咖啡，喝起來帶有特殊花果香及溫和酸度；去年底於台北博源門市打造的全新精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，咖啡品項數多達22種，由專業團隊嚴選特色精品咖啡豆限量販售，並不定期選品、更換。

萊爾富Hi Cafe將美式咖啡限量升級，首次推出單一產區莊園咖啡，引進源自中美洲瓜地馬拉四大火山產區之一的阿蒂特蘭湖產區祈願莊園咖啡豆，預估可銷售至4月中旬，未來也將陸續推出全新精品咖啡、聯名冰沙與其他風味飲品，