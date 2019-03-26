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法國FAURÉ LE PAGE　全新秘密小盒的用途很幽默喔

2019-03-26 18:52聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

結合兵器製造歷史、愛情元素與幽默感的法國品牌FAURÉ LE PAGE，在春夏季推出濃厚度假風的新品，以洋溢歡樂與愛的「Love For Everyone」主題，推出全新的鑲嵌皮革手拿包、後背包以及托特包等款式。

創立於1717年、歷時300年的FAURÉ LE PAGE，從槍砲製造、到置放彈匣的配備、再延伸到包袋製作，歷史軌跡都展現在包款的細節設計中，目前在巴黎、台北、新加坡、首爾、東京等地設有專門店，日前在台北發表全新的春夏系列，品牌創意總監Augustin de Buffévent對於春夏新款6月才上市，也給了一個很浪漫的法式回應，「因為6月是陽光晴朗的好時節。」當日演繹新品的王思偉則表示，看到Carry On手拿包上的皮革鑲嵌游泳、潛水等圖案特別心動，正因為太忙無法放假而特別喜歡度假圖像。

Carry On每款全球限量15個，附有鍊帶可轉變為側背模式，品牌首度運用皮革鑲嵌圖案呈現鯊魚、熱愛魚、泳者的手繪圖樣，以夏日度假為發想，還有全新的Daily Battle托特包款，以工匠手工打洞製成，透過光線映襯袋內的彩虹色系，增添洞孔色彩變化；此外，不分性別的Unisex精神也發揮在Back up後背包；除了既有的經典7色，當季還有炫目的桃紅色包款，而基於融入愛情、幽默的品牌精神，本季推出一個全新的小配件，名為祕密小盒（Étui Secret），以逗趣的拯救愛情Save Love為概念，作為置放保險套之用，展現富裕生活之下對於生活細節的創意。

品牌創意總監Augustin de Buffévent來台發表春夏新品，和王思偉...
品牌創意總監Augustin de Buffévent來台發表春夏新品，和王思偉合影。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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Étui Secret是用來裝保險套的小配件，展現品牌幽默感（圖中、右為開啟後的...
Étui Secret是用來裝保險套的小配件，展現品牌幽默感（圖中、右為開啟後的示意圖）。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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春夏季全新款Back Up後背包女款。圖／FAURÉ LE PAGE提供
春夏季全新款Back Up後背包女款。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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王思偉因為太想度假而特別喜愛限量的Boumbox手拿鍊袋包系列。圖／FAURÉ ...
王思偉因為太想度假而特別喜愛限量的Boumbox手拿鍊袋包系列。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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王思偉演繹的春夏新品有著度假般的陽光色彩。圖／FAURÉ LE PAGE提供
王思偉演繹的春夏新品有著度假般的陽光色彩。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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王思偉詮釋Daily Battle彩虹洞孔托特包。圖／FAURÉ LE PAGE...
王思偉詮釋Daily Battle彩虹洞孔托特包。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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Boumbox手拿鍊袋包各款皆是全球限量15個。圖／FAURÉ LE PAGE提...
Boumbox手拿鍊袋包各款皆是全球限量15個。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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Calibre Soft有著繽紛可愛的桃紅配色。圖／FAURÉ LE PAGE提...
Calibre Soft有著繽紛可愛的桃紅配色。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌創意總監Augustin de Buffévent來台發表春夏新品，和王思偉...
品牌創意總監Augustin de Buffévent來台發表春夏新品，和王思偉合影。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌的狗、獅子家飾可以任意更換姿勢，營造生活趣味感。圖／FAURÉ LE PAG...
品牌的狗、獅子家飾可以任意更換姿勢，營造生活趣味感。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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