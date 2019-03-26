法國FAURÉ LE PAGE 全新秘密小盒的用途很幽默喔

2019-03-26 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



結合兵器製造歷史、愛情元素與幽默感的法國品牌FAURÉ LE PAGE，在春夏季推出濃厚度假風的新品，以洋溢歡樂與愛的「Love For Everyone」主題，推出全新的鑲嵌皮革手拿包、後背包以及托特包等款式。

創立於1717年、歷時300年的FAURÉ LE PAGE，從槍砲製造、到置放彈匣的配備、再延伸到包袋製作，歷史軌跡都展現在包款的細節設計中，目前在巴黎、台北、新加坡、首爾、東京等地設有專門店，日前在台北發表全新的春夏系列，品牌創意總監Augustin de Buffévent對於春夏新款6月才上市，也給了一個很浪漫的法式回應，「因為6月是陽光晴朗的好時節。」當日演繹新品的王思偉則表示，看到Carry On手拿包上的皮革鑲嵌游泳、潛水等圖案特別心動，正因為太忙無法放假而特別喜歡度假圖像。