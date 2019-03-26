林振廷父子首度合體為Roger Dubuis 林帛亨育嬰心得：像職業賽車一樣辛苦

2019-03-26 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



別以為要看到最完整最新的羅杰杜彼（Roger Dubuis）超跑腕表需要飛到瑞士日內瓦，其實在台灣就看得到。羅杰杜彼甫於一月底在日內瓦鐘表高級鐘表展SIHH發表兩枚全新的Excalibur Huracán系列腕表，是以藍寶堅尼（Lamborghini）Huracán 超級跑車為靈感的創作；系列其他3款新作則於三月中的日內瓦國際汽車展第二波亮相，其中包括一枚全球限量88只的碳纖維紅色配色Performante腕表。這5枚年度全新創作首次一起來台，為全球巡迴展的第一站。台灣首位國際方程式賽車冠軍林帛亨，也難得與身為羅杰杜彼藏家的父親林振廷一起現身出席上市記者會，他提到剛滿周歲的女兒，一直擔任全職爸爸的他忍不住坦白說：「要完全照顧好一個小baby所耗費的精力就跟投入賽車運動是幾乎等比的！」

身為霧峰林家氏族傳人的景薰樓國際藝術集團創辦人林振廷難得出席精品活動，他對於羅杰杜彼的腕表讚不絕口，配戴王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表的他表示，羅杰杜彼是他目前收藏十多枚不同廠牌腕表中最中意的，認為腕表代表品味也有其投資價值：「我注重的就是科技跟古典的結合：科技當然愈進步愈有價值，古典就是愈有歷史愈有價值。」林帛亨則表示自己其實沒有注意過父親的收藏，「我知道他收藏的手表都很漂亮，可是我跟他喜歡的東西的方向不太一樣。我特別喜歡Excalibur Huracán這種熱血有速度元素的表，特別是有力量的結構感、甚至未來感的款式。」