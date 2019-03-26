桃機與日本高松機場結為友好姊妹機場

2019-03-26 18:13 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場公司26日與日本方面同時宣布，與日本四國島香川縣高松機場締結為友好姊妹機場，雙方承諾擴大台日機場合作交流，建立策略聯盟，分享營運服務、飛航安全及市場行銷等方面的經驗及資訊，同時規劃雙方機場人員交流，發展更密切地航空運輸網路。

桃園機場公司指出，高松空港株式會社目前負責高松機場的營運管理，為汲取桃園機場公司豐富專業的營運經驗，去年邀請桃園機場公司副總經理但昭璧擔任高松機場的長期規劃外部顧問，今年元月桃園機場公司主管拜訪高松空港株式會社時，雙方再就機場航廈營運、行銷宣傳、服務等方面廣泛交換意見。

桃園機場公司表示，雙方考量建立持續而穩固的合作交流關係，決定於4月2日在日本高松機場簽訂合作協定，正式締結為友好姊妹機場。後續展開飛航安全、營運服務等方面經驗交流與資訊分享，促進雙方旅遊及商品行銷、員工互訪交流等計畫，提供符合旅客需求的服務，提升雙邊機場的客、貨運量。

桃園機場公司指出，高松機場為桃園機場第14個姊妹機場，桃園機場公司也期望藉由與其他國際機場合作交流與互相觀摩習的機會，提升桃園機場服務品質及國際能見度。

高松機場位在日本四國島香川縣高松市，擁有1條長2500公尺的跑道，國際線航點包括桃園、首爾、上海、香港等地，日本國內航線飛航成田、羽田、那霸等機場，國籍的中華航空、長榮航空分別以包機等型態飛航。