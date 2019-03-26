孝敬長輩送氣墊鞋 足踝專家：並不合適

2019-03-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



如何選擇擇一雙好穿的鞋子，對於銀髮族而言是一門大學問。其實老人選鞋的幾大重點，包括防滑、包覆力要夠、楦頭夠寬、鞋身要輕且結構穩定等，也要針對穿鞋的目的性來選鞋。

「很多老人家都喜歡穿便宜的鞋子，但其實這並不適合！」行健骨科診所院長、台灣足踝骨科醫學會常務理事朱家宏表示，不少高齡者為了省錢，往往一雙鞋子的鞋底磨歪了卻捨不得丟，或是選擇路邊便宜的鞋子；事實上，就算是一般健康長者，也要注意選鞋，減少因為跌倒受傷的危機。

近年因為高齡人口漸多，市面上也出現了高齡長者用品專賣店，尤其是日本廠牌重視銀髮市場，製作了許多適合老人家穿的鞋子，在這些店家中都有販售，「我給父母也選擇高齡者專用鞋，便宜、穿壞的鞋子不適合老人家，都會要求他們直接丟掉」。

朱家宏說，一般健康年長者，要選擇「好穿」的鞋子，例如夠輕、夠穩定，楦頭要夠寬，才不會穿起來不舒適；而市售氣墊鞋主打輕便又好走的優勢，其實並不適合年長者，這是由於氣墊鞋踩下去之後，氣墊會往下沉，也容易歪斜使得腳踝扭到，增加了長者行走的阻礙，因此氣墊鞋並不是適合長者的鞋型；年輕人穿的運動鞋，如果氣墊太厚，也不適合老人家穿。

此外，鞋子的選擇還要注意鞋舌適中。朱家宏解釋，鞋舌太深不好穿入，太淺則容易鬆脫，會使長者的腳必須施力去勾住鞋子。此外，雖然要選擇鞋身夠軟的鞋子，但完全沒有支撐力或是太硬的也不適合，都會增加雙腳的負擔。

若是雙腳曾經受過傷、或是因為拇趾外翻而變形，在市面上很難找到適合的鞋子，朱家宏則建議，除了去銀髮族專賣店挑選之外，也可以訂做鞋子。

此外，不少長者有糖尿病問題，就必須特別注意選鞋。朱家宏說，糖尿病患者因末梢感覺神經麻痺，若因為雙足受傷而不注意，嚴重可能需要截肢。因此穿鞋時一定要穿襪子，避免雙腳與鞋身摩擦而破皮受傷，也要特別選擇內裡無接縫的鞋，以免鞋身接縫縫合處與雙腳摩擦而受傷。