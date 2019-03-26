小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



零食變飲料的獵奇滋味風潮無法擋，就連小時候必吃的小美冰淇淋也變身牛奶飲品！7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，小美冰淇淋也加入跨界聯名行列，獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，將童年吃冰的美好回憶喝進肚子裡，也讓不少網友們想起兒時用木杓棒刮融化冰淇淋的感覺。

7－ELEVEN獨家販售的「小美香草牛奶」售價35元，3月27日至4月23日推出第2件6折的優惠活動，「明治38%巧克力雪糕」也是首次將知名巧克力品牌化身冰品的跨界聯名之作，售價40元。

懷舊風味的還有LOTTE酷立食冰淇淋可爾必思口味，是日本零售冰品的TOP 7，將酸甜的可爾必思變成清爽的冰淇淋口感，也是7－ELEVEN獨家販售。