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小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

零食變飲料的獵奇滋味風潮無法擋，就連小時候必吃的小美冰淇淋也變身牛奶飲品！7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，小美冰淇淋也加入跨界聯名行列，獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，將童年吃冰的美好回憶喝進肚子裡，也讓不少網友們想起兒時用木杓棒刮融化冰淇淋的感覺。

7－ELEVEN獨家販售的「小美香草牛奶」售價35元，3月27日至4月23日推出第2件6折的優惠活動，「明治38%巧克力雪糕」也是首次將知名巧克力品牌化身冰品的跨界聯名之作，售價40元。

懷舊風味的還有LOTTE酷立食冰淇淋可爾必思口味，是日本零售冰品的TOP 7，將酸甜的可爾必思變成清爽的冰淇淋口感，也是7－ELEVEN獨家販售。

7－ELEVEN去年推出的「珍珠奶茶風味雪派」創下上市不到60天就熱銷30萬支的紀錄，「森永嗨啾冰棒」也在4周狂銷近20萬盒，今年世界冰品博覽會引進格力高、森永、明治、樂天等國外大廠推出的定番商品及新品，更彙整日本零售通路前10名暢銷冰品，包括「日本超級杯冰淇淋（香草）」、「格力高Papico冰棒」、「森永乳業PARM原味巧克力」都是被網友大推去日本超商必買的明星商品，現在在全台超過5,400家7－ELEVEN就能輕鬆買到。

7－ELEVEN獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，3月27日至4月23日推出...
7－ELEVEN獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，3月27日至4月23日推出第2件6折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，3月27日至4月23日推出...
7－ELEVEN獨家推出「小美香草牛奶（香草口味）」，3月27日至4月23日推出第2件6折。圖／7－ELEVEN提供
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冰品冰淇淋巧克力

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