影／台鐵電車線人力檢測苦 3.36億採購高速檢查車

2019-03-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵電氣化長達870公里，全台350多名電力維修員，每天夜間檢查3公里，每年必須8到10個月才能完成檢測，在人手不足、工時壓縮情況下，也存在技術斷層隱憂，為此台鐵將耗資3.36億採購兩輛「電車線高速檢查車」，本月公告預計6越決標，最快2021年交車，每兩個月就能繞全台檢查一次，預防性檢測再交由人力檢測，降低故障率並提升安全。

台鐵局電務處長陳瑞聰表示，德國、日本、台灣高鐵都已採用新型檢測設備，台鐵目前仍靠人力檢測，全台350多名電力維修人員，必須等到深夜末班車駛離後，維修車才能載著6、7人一組，每晚只能檢查3公里電車線，透過計畫性維護，全台870公里電化區需耗時8到10個月才能完成設備保養。

由於人力少、路線長，每個點一年也只會檢測一次，除非故障才會發現。未來2輛高速檢查車引進後，預計北宜到嘉義、花東到台北各一輛，新機可在白天檢測、無需等到台鐵斷電，3、4天就能繞完全台電力區間，每兩個月繞一次，偵測到異常狀況後，數值會警示，再透過人力到現場檢修。

台鐵2017年電車線設備故障13件，但透過儀器、設備的引進，去年已降到4件。陳瑞聰表示，台鐵長年工作較辛苦、流動性也大，長期處在人力不足情況，以電力維修原來說，18個分駐所電力維護，每個所要25人，實際上只有18人，全部缺口約100多人。不過引進檢查車後，未來仍需人力檢查，不過可預防性檢測，降低故障慮。

台鐵3月8日公告辦理電車線高速檢查車採購案，希望透過高科技偵測、檢測技術，讓電車線檢察系統智慧化，以達到高效率極高精準度為目標。台鐵表示，電車線高速檢查車可於營運時間免斷電且列車高速動態下，進行電車線高度、偏位、磨耗、硬點、接觸力及電桿位置等各項檢測項目，並經電腦分析，診斷設備運行情形。

檢測車上也裝有彩色攝錄影機，記錄車前景、懸臂組、絕緣礙子、桿間裝置及集電弓與電車線接觸情形等影像，並與檢測裝置所檢測之成果同步呈現，提供分析人員對異常設備之判別及比對。