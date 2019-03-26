海生館海洋生物研究亮眼 韓國樂天水族館來「取經」

2019-03-26 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



韓國最大零售業國際集團旗下的商業型水族館─韓國樂天水族館(Lotte World Aquarium)，去年與屏東國立海生館簽訂合作備忘錄(MOU)後，館長高正樂博士上周率團再度造訪，就珊瑚繁養殖與保育、海洋汙染、生態保護等議題與海生館交流，分享雙方的研究心得與願景，也希望共同喚起世界對海洋保育的重視。

海生館長陳啟祥表示，海生館不論在科學研究、展示教育及觀光行銷上都頗有成效，尤其在珊瑚與海洋生物領域的研究，因眾多科學人才投入，在國際水族館中頗具知名度；樂天水族館再度造訪，除討論簽訂MOU之後未來合作的發展方向外，樂天派遣相關人員做短期研習，館方研究員也分享培育珊瑚、魚類生態繁養殖法與海龜救援保育等議題，希望透過研究人員的交流，學習未來如何建造研究中心。

樂天水族館長高正樂說，樂天與傳統水族館只使用買賣方式維持活體展示的做法不盡相同，設有海洋動物研究中心，對各種海洋生物做基礎科學研究，是另類的商業型水族館；屏東海生館是極具深度的場域，5天的交流，學到相當多的典藏、研究、展示及教育理念，期待未來繼續深化合作。

高正樂說，樂天水族館擬在東南亞成立新館，將邀海生館協助及合作；陳啟祥也希望透過國際性的水族館合作，向全球推廣珊瑚保育的重要性，並期待透過這樣的交流互動，學習樂天水族館行銷、推廣，讓海生館多年來累積的研究成果推廣到世界各地，期待全球一同參與海洋環境保護行動。