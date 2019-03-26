台灣新時尚 台南「衣」實力前進米蘭

2019-03-26 14:32 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



台南時尚前進米蘭！由台南市政府與FFIA台灣流行時尚產業聯盟理事長莊龍隆等人帶領下，25日於迪化街永樂布業商場內，舉辦遇見「米蘭．台灣新時尚」展前記者會，文化部次長李連權與台南市副市長王時思等人特別出席，知名模特兒林嘉綺、王麗雅也一同演繹綠能「衣」品味。

打破夕陽產業

打破紡織產業從夕陽、傳統產業印象，蛻變為具智慧布料研發技術及時尚設計能力的產業，文化部次長李連權表示，台灣紡織業年產值上億元，台南市政府推動城市時尚最早，至今已九年，透過產、官、學交流合作，孕育出完善的紡織產業鏈，也期許本計畫在未來能夠長遠實現。

此次以綠能環保、永續時尚為概念，使用參與廠商的環保再生布料，創造出多達40套前衛服飾，讓台灣策展「braIN TAIWAN」在米蘭設計周爭取更多國際目光。台南市副市長王時思說，此行台南出門，也是帶台灣出門，在米蘭展出後讓大家看見我國紡織與設計的實力。

紡織業躍升研發者

名模林嘉綺受邀擔任時尚大使，在走秀壓軸登場，一身俐落剪裁設計服裝現身走秀，全白設計服裝宛如海之精靈，將台灣創新布料與設計師巧思結合，林嘉綺表示，希望此行能讓國際看見台灣紡織時尚魅力。

經發局進一步表示，由台南市府團隊、參展廠商以及台灣優秀的設計人才代表台灣遠征國際時尚舞台，要向世界宣揚台灣紡織產業全新面貌，打破傳統紡織Made in Taiwan的印象，要將紡織轉為品牌，增加國際競爭力。

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