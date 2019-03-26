迪麗熱巴、金鍾仁愛上同款包 Gucci春夏這款又來勸敗

2019-03-26 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



迪麗熱巴拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供 分享 facebook 這幾年創造不少新世代人氣包款的Gucci，今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙G Logo和馬銜鍊，一次擁有兩大標誌性的元素。

其實這款包名字由來要回溯到去年九月在巴黎藝術代表地標Théâtre Le Palace劇院所舉辦的2019 Gucci春夏服裝秀，當時洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow就是手提黑色蟒蛇皮Gucci Zumi手提包走上伸展台。這款包是創意總監Alessandro Michele以Zumi Rosow的名字命名的新系列，使用了雙G Logo和馬銜鍊兩大經典元素，特別是這次的雙G還是結合金、銀兩色金屬所打造而成，增添細節變化。值得一提的是，Zumi Rosow的造型向來前衛又高調，對比Gucci Zumi系列簡約復古的樣式所呈現出的強烈對比，其實是Alessandro Michele所開的一個小玩笑。

Gucci Zumi系列主要包款提供中型、小型兩種尺寸，附有手把與鎖扣，以及可拆卸和可調節的皮革背帶，並採用拉鍊隔層和拉鍊口袋組成的內部設計方便收納。材質方面，除了多款牛皮單色，還有鱷魚皮及蟒蛇皮等珍稀皮革，更有可愛的草莓圖騰款。同系列還有可以變換成手拿包使用的鍊帶肩背包，以及小皮件像是皮夾、卡夾。