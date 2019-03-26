親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一條褲子穿20年 88歲新竹榮民伯伯賣房慨捐7百萬

24歲檢舉達人月入10萬擁賓士套房 女友嫌棄：丟臉

迪麗熱巴、金鍾仁愛上同款包 Gucci春夏這款又來勸敗

2019-03-26 14:16聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

迪麗熱巴拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
迪麗熱巴拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
這幾年創造不少新世代人氣包款的Gucci，今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙G Logo和馬銜鍊，一次擁有兩大標誌性的元素。

其實這款包名字由來要回溯到去年九月在巴黎藝術代表地標Théâtre Le Palace劇院所舉辦的2019 Gucci春夏服裝秀，當時洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow就是手提黑色蟒蛇皮Gucci Zumi手提包走上伸展台。這款包是創意總監Alessandro Michele以Zumi Rosow的名字命名的新系列，使用了雙G Logo和馬銜鍊兩大經典元素，特別是這次的雙G還是結合金、銀兩色金屬所打造而成，增添細節變化。值得一提的是，Zumi Rosow的造型向來前衛又高調，對比Gucci Zumi系列簡約復古的樣式所呈現出的強烈對比，其實是Alessandro Michele所開的一個小玩笑。

Gucci Zumi系列主要包款提供中型、小型兩種尺寸，附有手把與鎖扣，以及可拆卸和可調節的皮革背帶，並採用拉鍊隔層和拉鍊口袋組成的內部設計方便收納。材質方面，除了多款牛皮單色，還有鱷魚皮及蟒蛇皮等珍稀皮革，更有可愛的草莓圖騰款。同系列還有可以變換成手拿包使用的鍊帶肩背包，以及小皮件像是皮夾、卡夾。

許多中西名人都已經搶先拎上Gucci Zumi系列，像是迪麗熱巴、「嘉貴妃」辛芷蕾、倪妮、瑟夏羅南、韓國男團EXO團員金鍾仁等人，也再度展現出Gucci設計男女皆適用的超強魅力。

Gucci Zumi中型紅色手提包，11萬9,900元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi中型紅色手提包，11萬9,900元。圖／Gucci提供
分享
2019 Gucci春夏服裝秀，洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow手提黑色...
2019 Gucci春夏服裝秀，洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow手提黑色蟒蛇皮Gucci Zumi手提包走上伸展台。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi蛇皮手提包，18萬4,500元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi蛇皮手提包，18萬4,500元。圖／Gucci提供
分享
EXO金鍾仁背Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
EXO金鍾仁背Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi以Zumi Rosow命名。圖／Gucci提供
Gucci Zumi以Zumi Rosow命名。圖／Gucci提供
分享
辛芷蕾拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
辛芷蕾拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
迪麗熱巴拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
迪麗熱巴拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi小型白色手提包，99,900元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi小型白色手提包，99,900元。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi黑色迷你肩背包，82,300元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi黑色迷你肩背包，82,300元。圖／Gucci提供
分享
倪妮拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
倪妮拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
Gucci今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙...
Gucci今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙G Logo和馬銜鍊，一次擁有兩大標誌性的元素。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi綠色鍊帶卡夾，20,400元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi綠色鍊帶卡夾，20,400元。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi紅色長夾，27,100元。圖／Gucci提供
Gucci Zumi紅色長夾，27,100元。圖／Gucci提供
分享
Gucci Zumi草莓印花手提包，價格店洽
Gucci Zumi草莓印花手提包，價格店洽
分享
Gucci今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙...
Gucci今年春夏又有新力作，一款名為Gucci Zumi的提包誕生。配有經典雙G Logo和馬銜鍊，一次擁有兩大標誌性的元素。圖／Gucci提供
分享
瑟夏羅南拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
瑟夏羅南拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享
倪妮拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
倪妮拎Gucci Zumi包款。圖／Gucci提供
分享

Gucci洛杉磯

相關新聞

台灣新時尚 台南「衣」實力前進米蘭

2019-03-26 14:32

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55

記住這日期！卡地亞100億頂級珠寶免費參觀 將全世界的文化濃縮在這裏

2019-03-26 13:29

百位機器人寄宿竹市美術館 酷炫聲光智能科技吸睛

2019-03-26 13:18

影／熊本熊慶生囉！半小時讓粉絲笑嗨嗨

2019-03-26 11:52

台北地下街19周年慶 好禮大Fun送

2019-03-26 10:15

把握最後花開！韓國求禮郡「山茱萸」的黃色浪漫

2019-03-26 09:11

G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39

湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34

頂級包款曖昧色調 氣質滿點 造型百搭

2019-03-25 23:39

LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39

「腿精」不是叫假的！凱亞葛柏美鞋廣告秀大長腿

2019-03-25 23:05

網購福利機…送修才知拼裝貨

2019-03-25 22:59

遠傳電信新總經理展新氣 今年目標關鍵字「大、人、物」

2019-03-25 22:41

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

《鐘樓怪人》巡演首站在台灣 歐規全景舞台首搬進台北

2019-03-25 17:02

隨充隨放！Encore Wireless 充電總動員限時募資中

2019-03-25 16:25

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58

西裝造型助攻！黃河帥翻電影節紅毯 謝佳見「男友力」爆發

2019-03-25 15:22

連鎖速食新季菜單 舌尖與漢堡戀愛了

2019-03-25 15:13

只有40個！ANNA SUI聯名小惡魔酷洛米超限量上市

2019-03-25 14:28

晶華牛肉麵 赴日打天下

2019-03-25 14:14

讓你把日本重要文化財戴上手！SEIKO Presage系列有田燒腕表問世

2019-03-25 12:13

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46

春天旅行的必修課 賞櫻不可錯過的4大景點！

2019-03-25 11:35

現在幾點鐘？Citizen說了算！超精準Caliber 0100腕表問世

2019-03-25 10:40

Dazzling Cafe十週年 推新品莓好食光、烏克栗栗

2019-03-25 07:08

CHANEL J12全新登場 不變中70%的蛻變

2019-03-25 00:10

Toyota RAV4 2.5 Adventure 4WD 歡迎乖爸爸撒野

2019-03-25 00:06

普利司通ECOPIA H/L001新胎 SUV親民好選擇

2019-03-24 23:51

巴塞爾表展／百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲！5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣

2019-03-24 17:13

巴塞爾表展／勞力士遊艇新尺寸 GMT藍黑圈也換新鍊帶

2019-03-24 16:27

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

影／麗寶樂園搭摩天輪 萌玩偶陪搭完再帶回家

2019-03-24 14:12

好好吃／減糖減油 甜點好好玩

2019-03-24 13:58

鋼琴樂壇好熱鬧！前有辛特戶柏 後有齊瑪曼

2019-03-24 12:53

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29
看更多

熱門文章

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

春遊補助4月開跑 各縣市優惠全在這張表

2019-03-25 14:37

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

每日星座運勢／巨蟹今日表現受賞識 投資見好就收

2019-03-26 00:00

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

清明掃墓小心恙蟲 未妥善治療死亡率達60%

2019-03-25 15:30

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39

影／憤怒貓專攻擊男人和狗 放過女人與小孩

2019-03-25 18:46

「腿精」不是叫假的！凱亞葛柏美鞋廣告秀大長腿

2019-03-25 23:05

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top