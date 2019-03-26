記住這日期！卡地亞100億頂級珠寶免費參觀
一年一度的卡地亞頂級珠寶展即將於4月16日（二）起至4月21日（日）止於華南商業銀行總行登場，今年的主題是COLORATURA，以繽紛彩色寶石描繪世界各地的多元文化，共有近400件頂級珠寶暨腕表登台展出，總價值近100億元，其中更有超過40件全球首次曝光的全新作品。除了VIP預約欣賞，4月21日（日）更開放18歲以上民眾免費入場參觀，機會難得。
世界各地的文化因自然環境和歷史演變而豐富多元，卡地亞透過寶石的豐富色彩搭配與珠寶的設計元素，創作出COLORATURA系列頂級珠寶；這個獨創的字彙，有色彩繽紛、華麗裝飾的意涵，除了色彩，如不同文化中的音樂與建築結構也都成為創作的素材。例如率先曝光的一款CHALIYAR項鍊和TUTTI KUBERA腕表手環，以17 世紀的印度蒙兀兒傳統雕琢紅寶石、藍寶石、祖母綠的組合成配色大膽鮮豔的珠寶，演繹卡地亞自1920年代以來標誌性的「水果錦囊」（Tutti Frutti） 印度風格。另一款OSTINATO項鍊，則以圓潤溫暖的紅色珊瑚珠，對比配襯長方形切割的紫羅蘭色紫水晶，詮釋音符組成的輕鬆節奏旋律。同樣是珊瑚，ONDOYANTE CORAIL 手環腕表則以巴洛克風格的鏤空蔓藤花紋，讓珊瑚與祖母綠的對比呈現嶄新的風貌。
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