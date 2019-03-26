百位機器人寄宿竹市美術館 酷炫聲光智能科技吸睛

2019-03-26 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市美術館即日起至6月16日有逾百隻的機器人家族集體寄宿美術館，這些機器人都是藝術家暨策展人Akibo李明道的作品，機器人各有不同造型、特質、故事與功能，竹市文化局長黃竫蕙表示，新竹市呼應科技城，美術館今年特別以「暖科技共好」為策展主軸，透過當代藝術與數位技術的運用，及身處科技環境中的人文對話。

《Welcome Robots─Akibo 機器人家族》由Akibo李明道策畫展出，12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，各有不同造型、特質與功能，相當酷炫，Akibo表示，20年前，因思念遠在溫哥華的兩個兒子，創作了一個連載故事的互動網站 akiakis.com，講述3個機器人Fu、Tano、Bubble一起搭船去潛水，發揮勇氣、冒險、友情與愛的故事。

新竹市美術館即日起至6月16日有逾百隻的機器人家族集體寄宿美術館，這些機器人都是藝術家暨策展人Akibo李明道的作品。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

隨著孩子成長，他的機器人開始走到學校、警察局、火車站、科學園區、美術館及展覽會等，開枝散葉成了機器人家族，視機器人作品如同自己的孩子，仿若延續自己堅定的夢想和溫暖的愛。

而這次美術館展出內容，分別以文件記錄、機器人家族、聲光科技等3種形態，帶領觀眾走進機器人家族的宇宙。文字以記述機器人在創作過程中的影像紀錄、模型等，觀眾可以從中閱讀機器人的誕生與成長；機器人家族則是展出12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，像是聚在一起的同樂會，各有各的特質，名眾可以與之互動共譜友誼；2樓大型舞台區，機器人還會定時演出，展現日新月異的聲光與科技智能效果。