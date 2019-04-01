產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36 聯合新聞網 有.設計 uDesign



對於每位新手爸媽來說，寶寶需要經常注意，但寶寶不可能24小時都在我們的視線中，因此，新手爸媽想要安心地擁有額外的空間和時間時，得到一台嬰兒監視器是個很不錯的方式。

現代新手媽媽身兼多職，產後壓力大；圖片來源：網路。 分享 facebook

在去年歐美母嬰產品市場中，有一款令人非常矚目的嬰兒監視器品牌 —「棒棒糖嬰兒監視器(Lollipop Smart Baby Camera) 」， 它不僅有可愛的外型，並獲得德國iF產品設計大獎，除此之外， 更是一款具有智慧且靈活的嬰兒監視器。

在嬰兒房佈置中，外形和功能兼具的嬰兒監視器很重要；圖片/Lollipop提供。 分享 facebook

「棒棒糖嬰兒監視器」首先引起市場注意的是︰外型如同棒棒糖一樣可愛，觸感柔軟圓潤，並使用符合歐盟認證的無毒矽膠製成，其特點可輕易的捲繞並放置任何想擺放的空間，加上討喜的顏色能提供輕鬆簡易並充滿童趣的安裝方式。相較於一般市面上的監視器冰冷的外型和顏色，「棒棒糖嬰兒監視器」就顯得可愛有趣許多了！

嬰兒監視器在歐美是初生嬰兒必備用品；圖片/Lollipop提供。 分享 facebook

「棒棒糖嬰兒監視器」就只有可愛嗎? 當然不是！最棒的是「棒棒糖嬰兒監視器」為全球首創可以真正檢測寶寶哭聲的嬰兒監視器，意謂著它可以真正區分寶寶的哭聲和環境的噪音，與市場上其他聲稱有哭泣檢測，實際上卻都只是一個噪聲分貝檢測器的產品完全不同。

在寶寶哭鬧時、發出其他噪音或穿越我們設置的危險區域，「棒棒糖嬰兒監視器」會透過手機App發送訊息通知及30秒的影片回顧，因此我們不僅能接收到通知，還能透過影片查看寶寶當時發生的情況，這樣貼心的功能，可以幫助我們了解寶寶的即時需求。

棒棒糖嬰兒監視器在新生兒送禮中獲得高分推薦；圖片/Lollipop提供。 分享 facebook

預計在今年(2019)年中，「棒棒糖嬰兒監視器」團隊將推出睡眠和呼吸的偵測功能。在寶寶的睡眠中能透露出更多有效地訊息，不需要接觸性裝置就能分析寶寶的睡眠，進一步提供新手爸媽更多資訊，加上「棒棒糖嬰兒監視器」原本的夜間聲音監控模式，真正讓新手爸媽在照顧寶寶之餘，也能獲得到更好的休息品質，遠離產後焦慮。