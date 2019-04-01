親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！

2019-04-01 08:36聯合新聞網 有.設計 uDesign

對於每位新手爸媽來說，寶寶需要經常注意，但寶寶不可能24小時都在我們的視線中，因此，新手爸媽想要安心地擁有額外的空間和時間時，得到一台嬰兒監視器是個很不錯的方式。

現代新手媽媽身兼多職，產後壓力大；圖片來源：網路。
現代新手媽媽身兼多職，產後壓力大；圖片來源：網路。
分享

在去年歐美母嬰產品市場中，有一款令人非常矚目的嬰兒監視器品牌 —「棒棒糖嬰兒監視器(Lollipop Smart Baby Camera) 」， 它不僅有可愛的外型，並獲得德國iF產品設計大獎，除此之外， 更是一款具有智慧且靈活的嬰兒監視器。

在嬰兒房佈置中，外形和功能兼具的嬰兒監視器很重要；圖片/Lollipop提供。
在嬰兒房佈置中，外形和功能兼具的嬰兒監視器很重要；圖片/Lollipop提供。
分享

「棒棒糖嬰兒監視器」首先引起市場注意的是︰外型如同棒棒糖一樣可愛，觸感柔軟圓潤，並使用符合歐盟認證的無毒矽膠製成，其特點可輕易的捲繞並放置任何想擺放的空間，加上討喜的顏色能提供輕鬆簡易並充滿童趣的安裝方式。相較於一般市面上的監視器冰冷的外型和顏色，「棒棒糖嬰兒監視器」就顯得可愛有趣許多了！

嬰兒監視器在歐美是初生嬰兒必備用品；圖片/Lollipop提供。
嬰兒監視器在歐美是初生嬰兒必備用品；圖片/Lollipop提供。
分享

「棒棒糖嬰兒監視器」就只有可愛嗎? 當然不是！最棒的是「棒棒糖嬰兒監視器」為全球首創可以真正檢測寶寶哭聲的嬰兒監視器，意謂著它可以真正區分寶寶的哭聲和環境的噪音，與市場上其他聲稱有哭泣檢測，實際上卻都只是一個噪聲分貝檢測器的產品完全不同。

在寶寶哭鬧時、發出其他噪音或穿越我們設置的危險區域，「棒棒糖嬰兒監視器」會透過手機App發送訊息通知及30秒的影片回顧，因此我們不僅能接收到通知，還能透過影片查看寶寶當時發生的情況，這樣貼心的功能，可以幫助我們了解寶寶的即時需求。

棒棒糖嬰兒監視器在新生兒送禮中獲得高分推薦；圖片/Lollipop提供。
棒棒糖嬰兒監視器在新生兒送禮中獲得高分推薦；圖片/Lollipop提供。
分享

預計在今年(2019)年中，「棒棒糖嬰兒監視器」團隊將推出睡眠和呼吸的偵測功能。在寶寶的睡眠中能透露出更多有效地訊息，不需要接觸性裝置就能分析寶寶的睡眠，進一步提供新手爸媽更多資訊，加上「棒棒糖嬰兒監視器」原本的夜間聲音監控模式，真正讓新手爸媽在照顧寶寶之餘，也能獲得到更好的休息品質，遠離產後焦慮。

另外，同時間「棒棒糖嬰兒監視器」也將推出「Lollipop Care」雲端服務，提供寶寶各階段成長友善記錄，讓新手爸媽在照護時能更容易地記錄寶寶成長的每一小步，還有易於社交分享的編輯功能，使紀錄寶寶生活更有趣。4/1~4/30在有.設計uDesign購買「棒棒糖嬰兒監視器」，就隨機(不挑色)贈送一組「Lollipop 換色矽膠環柄」，隨時幫你的「棒棒糖嬰兒監視器」換衣變色，限時限量搶購活動！「棒棒糖嬰兒監視器」絕對是新世代新手爸媽不容錯過的內外兼具育兒神器 !

嬰兒睡眠噪音

相關新聞

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

首屆義大利ICIF廚藝大賽 基隆海味燉飯拿金獎

2019-04-01 07:29

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53

日本濱田醬油飄香200年 搭配甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

主打可負擔的奢華！康斯登總有「便宜又大碗」的破盤價腕表

2019-03-31 17:45

大自然印花 妝點春夏繽紛氣息

2019-03-31 17:26

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 15:17

史上最顯白的眼妝就是它 擦「焦橘色」不怕蠟黃能美白

2019-03-31 13:23

蕭勤、楊茂林... 傳奇李仲生與弟子們的多元藝術

2019-03-31 12:26

「BL劇」男神江常輝詮釋嘉裕西服春夏新裝 粉絲：超級帥，人帥穿什麼都好好看

2019-03-31 10:03

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

三芝三生步道 賞櫻花茗書香

2019-03-30 23:36

又有話題美食 進軍信義區百貨

2019-03-30 23:35

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

名店美食／春季私房菜色 主廚紛出奇招

2019-03-30 14:07

國賓A CUT牛排館新菜 灑上「金黃色陽光」

2019-03-30 14:04

和風蔬食宴／當日本櫻花遇上法國鹽之花…

2019-03-30 13:52

合作海浪發電獲發明金獎 我學者結緣波羅的海三小國

2019-03-29 23:03

建構車能網 KYMCO行銷Ionex自助租賃

2019-03-29 22:39

網紅系茶飲 小黃瓜、檸檬…視覺比美

2019-03-29 22:35

4月1日同時開幕！網美風飲茶、豪爽粵菜、跨界鮮食料理 3間新店怎麼選？

2019-03-29 22:20

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

想跟鹿唅一樣潮到出水？「男性肌膚保養2重點」讓你面子有光

2019-03-29 19:45

男生快來看！3款限量版「漫威英雄洗髮乳」你屬於哪一型？

2019-03-29 17:43

Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39

不能錯過！2019 最強狂想式愛情喜劇《單身租隊友》

2019-03-29 17:38

探索夢號郵輪頂級皇宮套房有管家 表演聲光效果震撼

2019-03-29 17:12

影／庇護工場禮盒結合文創 味覺、視覺都驚豔

2019-03-29 16:53

限時2個月！訂製LONGCHAMP包給媽咪當禮物 獨一無二好有愛

2019-03-29 15:57

慶小額消費9歲 持指定悠遊卡4、5月嗶滿999元送回饋金

2019-03-29 13:10
看更多

熱門文章

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

油價1日漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top