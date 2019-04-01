產後焦慮？不要慌！棒棒糖嬰兒監視器幫你忙！
對於每位新手爸媽來說，寶寶需要經常注意，但寶寶不可能24小時都在我們的視線中，因此，新手爸媽想要安心地擁有額外的空間和時間時，得到一台嬰兒監視器是個很不錯的方式。
在去年歐美母嬰產品市場中，有一款令人非常矚目的嬰兒監視器品牌 —「棒棒糖嬰兒監視器(Lollipop Smart Baby Camera) 」， 它不僅有可愛的外型，並獲得德國iF產品設計大獎，除此之外， 更是一款具有智慧且靈活的嬰兒監視器。
「棒棒糖嬰兒監視器」首先引起市場注意的是︰外型如同棒棒糖一樣可愛，觸感柔軟圓潤，並使用符合歐盟認證的無毒矽膠製成，其特點可輕易的捲繞並放置任何想擺放的空間，加上討喜的顏色能提供輕鬆簡易並充滿童趣的安裝方式。相較於一般市面上的監視器冰冷的外型和顏色，「棒棒糖嬰兒監視器」就顯得可愛有趣許多了！
「棒棒糖嬰兒監視器」就只有可愛嗎? 當然不是！最棒的是「棒棒糖嬰兒監視器」為全球首創可以真正檢測寶寶哭聲的嬰兒監視器，意謂著它可以真正區分寶寶的哭聲和環境的噪音，與市場上其他聲稱有哭泣檢測，實際上卻都只是一個噪聲分貝檢測器的產品完全不同。
在寶寶哭鬧時、發出其他噪音或穿越我們設置的危險區域，「棒棒糖嬰兒監視器」會透過手機App發送訊息通知及30秒的影片回顧，因此我們不僅能接收到通知，還能透過影片查看寶寶當時發生的情況，這樣貼心的功能，可以幫助我們了解寶寶的即時需求。
預計在今年(2019)年中，「棒棒糖嬰兒監視器」團隊將推出睡眠和呼吸的偵測功能。在寶寶的睡眠中能透露出更多有效地訊息，不需要接觸性裝置就能分析寶寶的睡眠，進一步提供新手爸媽更多資訊，加上「棒棒糖嬰兒監視器」原本的夜間聲音監控模式，真正讓新手爸媽在照顧寶寶之餘，也能獲得到更好的休息品質，遠離產後焦慮。
另外，同時間「棒棒糖嬰兒監視器」也將推出「Lollipop Care」雲端服務，提供寶寶各階段成長友善記錄，讓新手爸媽在照護時能更容易地記錄寶寶成長的每一小步，還有易於社交分享的編輯功能，使紀錄寶寶生活更有趣。4/1~4/30在有.設計uDesign購買「棒棒糖嬰兒監視器」，就隨機(不挑色)贈送一組「Lollipop 換色矽膠環柄」，隨時幫你的「棒棒糖嬰兒監視器」換衣變色，限時限量搶購活動！「棒棒糖嬰兒監視器」絕對是新世代新手爸媽不容錯過的內外兼具育兒神器 !
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