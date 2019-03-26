G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



這幾年卡西歐的G-Shock不斷進化，去年推出多款35周年紀念表，都擁有超高買氣，時常一表難求。甚至部分金屬表款還產生了「超訂價」的現象，讓人覺得不可思議。今年巴塞爾珠寶暨鐘表（Baselworld）時，G-Shock也沒讓人失望，在MTG系列推出20周年時，首次採用「彩虹離子」鍍層技術，讓原本冷冰冰金屬，多了時髦感。

今年是G-Shock的MTG系列面世20周年，因此卡西歐以經典的MTG-B1000為基礎，首次在表圈上使用彩虹離子鍍層技術，讓整只表在不同的光線下，折射出獨特的幻彩。金屬零件都經過拋光，並採用髮絲效果處理，並搭配樹脂表帶增強了配戴的舒適性與耐磨性。而且特別版的包裝亦運用彩虹離子電鍍於外盒上，讓人過目難忘，同時增添收藏價值。

而在巴塞爾珠寶暨鐘表一同曝光的還包括了全新的MR-G系列表款，去年使用了鎚起工藝鍛造出表殼上的細緻紋理，今年靈感來自傳統的日本劍，並與著名的刀劍工坊合作，打造出全球限量300只的MRG-G2000GA腕表。表殼以再結晶鈦搭以象徵貴族的深紫色電鍍製成，帶有細膩的金屬光芒，表帶的設計則受到日本劍的劍柄原型部分啟發，中心部分採用了著名的月山劍士傳統的標記圖案。表殼下方的第二鍊結，鐫刻了漢字「鍛」，來自月山傳統所信奉的「鍛刀一筋」精神，意喻對鍛造工藝的奉獻 。