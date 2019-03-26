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湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34聯合報 記者曾智緯╱即時報導

湯唯為雷達表拍攝全新形象廣告，特意穿上馬甲式服裝小露性感。圖／RADO提供
湯唯為雷達表拍攝全新形象廣告，特意穿上馬甲式服裝小露性感。圖／RADO提供
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作為一個品牌代言人，女神湯唯可說是恰如其分的演繹出雷達表（RADO）的知性魅力，因此才會一合作就6年。日前，品牌更釋出全新形象廣告，讓她配戴了不同表款，並以展現多變的自我，看見湯唯的另一面。

和RADO合作6年的期間，也正是湯唯演藝事業的起飛期，從小螢幕轉戰電影圈。而這中間還歷經了她結婚、生子的人生過程，都仍是品牌的最佳代言人。而在新的廣告中湯唯以四種造型為品牌演繹四款設計腕表，有知性、率性更有小露性感，搭配了不同的造型，皆能輕鬆駕馭。廣告中她先是一身黑白休閒裝扮手持傳統老式的底片相機穿梭在光影中，配戴著Tradition系列庫克船長限量版腕表，將復刻經典與現代時尚的融合；接著又化身為居家清新形象來演繹DiaMaster鑽霸系列Ceramos金屬陶瓷超薄腕表，詮釋出有如羽毛般的輕薄感與耐用。

另外，湯唯更身著瑜珈服輕鬆倒立，呈現True真我系列鏤空腕表的鏤空美學，並輕盈展示機芯的律動之美；最後則是一身芥黃色細肩帶深V禮服來為DiaMaste鑽霸系列電漿高科技陶瓷鑽表，傳遞出女性柔美的氣息。湯唯也感性透露自己是重視細節，喜歡各種微小細節的人、每件事都追求完美，也在時間的洗禮中體驗到，不刻意的美，才是最美，而RADO體現了她對美與細節的追求。

雷達DiaMaster 鑽霸系列碳化鈦金屬超薄腕表，拋光玫瑰金色碳化鈦金屬表殼，...
雷達DiaMaster 鑽霸系列碳化鈦金屬超薄腕表，拋光玫瑰金色碳化鈦金屬表殼，約74,300元。圖／RADO提供
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雷達True真我系列鏤空腕表，拋光黑色高科技陶瓷表殼，約67,600元。圖／RA...
雷達True真我系列鏤空腕表，拋光黑色高科技陶瓷表殼，約67,600元。圖／RADO提供
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雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷腕表，拋光黑色高科技陶瓷表殼，約84...
雷達DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷腕表，拋光黑色高科技陶瓷表殼，約84,900元。圖／RADO提供
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廣告結婚感性

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