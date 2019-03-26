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蘋果推遊戲訂閱服務Apple Arcade 台灣也能玩到飽！

2019-03-26 03:26聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

蘋果App Store 的出現改變了軟體應用生態，眾多免費與付費應用程式為全球開發者帶來活力與實質獲益，現在除了可說收錄了近30 萬款免額外付費和付費遊戲的App Store是世界上最具活力的遊戲平台，iOS裝置也可說是世界上最多人使用遊戲載具。

在春季發表會中，蘋果宣布推出全球首創的遊戲訂閱服務「Apple Arcade」，考量到免費遊戲競爭並不容易，透過簡單的單一訂閱制，Apple Arcade將把這類遊戲更快速的傳播給App Store上超過10億名遊戲愛好者。首波收錄了100多款全新的獨家遊戲，包括來自坂口博信、王友健、Will Wright等多位知名創作者製作的原創遊戲版本，不僅滿足所有年齡層、遊戲風格的玩家，沒有廣告追蹤，更注重使用者隱私。

蘋果不僅在Apple Arcade中精心挑選各種遊戲，更進一步與創作者密切合作，協助遊戲開發、正式問世。訂閱Apple Arcade也並非為每款遊戲預先支付費用，而是讓玩家有機會嘗試任何遊戲，但不需承擔買到不好玩遊戲的風險。由於每款遊戲都包含完整功能和後續的更新，因此在訂閱之後便無須再額外購買，每款遊戲都可讓你離線盡情暢玩。訂戶可透過iPhone、iPad、Mac及Apple TV暢玩Apple Arcade遊戲，並在不同裝置間隨時繼續進度，還有許多遊戲會提供遊戲控制器支援，新款遊戲也會持續更新加入Apple Arcade服務。

Apple Arcade將在2019年秋季透過App Store更新於150 多個國家推出，台灣也有望同步享受得到這項服務。但在發表會中並未公告Apple Arcade訂閱費用，實際上應該會依照各市場推出時的實際狀況來訂價。

由Klei Entertainment製作的《Hot Lava》，將在今年底於A...
由Klei Entertainment製作的《Hot Lava》，將在今年底於Apple Arcade推出。圖／蘋果提供
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由SEGA製作的《Sonic Team Racing》，將在今年底於Apple ...
由SEGA製作的《Sonic Team Racing》，將在今年底於Apple Arcade推出。圖／蘋果提供
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2019年秋季，Apple Arcade將透過iOS、macOS與tvOS上Ap...
2019年秋季，Apple Arcade將透過iOS、macOS與tvOS上App Store的全新標籤頁，在150多個國家推出。圖／蘋果提供
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