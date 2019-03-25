LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在台灣幾乎已成為大部分智慧行動裝置使用者每日不可或缺的LINE，自去年1月起即積極跨足金融科技領域，同步在日本、台灣、泰國與印尼大動作佈局，並與各地市場的夥伴建立在地化的合作模式，也藉由跨國經驗互惠驅動金融產業正向發展。

看好台灣發展金融科技的潛力，LINE也於2018年正式成立LINE Financial台灣，並與金融、電信業夥伴成立LINE Bank籌備處，以純網銀執照申請為第一步，目標就是為了從頭打造LINE在亞洲首家「自有的原生純網銀」。

LINE財務長黃仁埈於今（25）日訪台，除了以總部視角首度公開分享LINE積極佈局亞洲金融科技的藍圖，更透露選在台灣設立亞洲首家「自有原生純網銀」的原因。黃仁埈認為，台灣有4大主客觀優勢條件，包括：政府致力支持打造數位金融環境，提升金融科技技術、鞏固金融科技資安、培育金融科技人才；台灣用戶普遍對新服務、新技術的接受度高；跟其他亞洲國家相比，台灣金融市場發展相對成熟，對於開放型銀行的準備度也高，大數據分析技術、數位技術的水準也高，擁有良好開展新服務的環境；同時，因為LINE與LINE Pay等多個服務在台深耕多年，擁有龐大用戶基礎，也與在地夥伴創造活躍的生態圈，已奠定穩健成長的基礎；再加上台灣市場展現堅強的軟體開發與技術創新潛力，都讓黃仁埈對台灣市場相當有信心。