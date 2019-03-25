不回賴、不開通知 人生更美好！5招「戒斷手機」展開新生活

2019-03-25 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



你計算過每一天看手機的次數嗎？每次出外旅遊、與家人同遊、與朋友聚會，又有多少次你肯把手機，從這些重要的聚會中抽離呢？現在流行的社群網站，按讚次數，也是綁架你看手機次數的一個重要關鍵，也害怕在工作時，遺漏的任何一封Email、訊息，讓我們看來看看有哪幾個方法可以幫助你「戒斷」手機綁架。

過去科技還沒有這麼發達時，大家回頭想想，是如何與人交際跟往來的。而這是世代的年輕人，在出生時，就已被科技困住，似乎無法脫離被手機綁架。即使只是蹲個廁所、走路時發現手機震動，甚至睡前還會不停查閱社群網站朋友的生活狀況，透過這樣的方式，來理解朋友的近況，似乎已經變成這個世代非常重要的一個方式。

手機的確是非常重要的東西，也替我們帶來許多的便利性，但這樣的便利性，往往更增加了我們在生活上，更多的煩惱，甚至到病態，都不可能會遠離它。

以下幾個方式，不妨試試看，試著脫離手機，讓自己跳脫出那個被束縛的腦袋，就算你拿著手機，也不會因此被制約、綁架。

一、關閉所有通知

將手機習慣性的調整成震動模式，因為有時，出聲的手機，反而是你焦躁來源的最大元兇，那麼你先試試看關掉它吧！

二、不要每個訊息都讀取回覆

大家最討厭的就是手機訊息的「已讀不回」，那不讀不回呢？就把它當作是記事本的提醒，只有需要跟有空時去查閱，才不會焦慮的無時無刻想要去翻閱，手機的訊息是否已經更新等，而且真正的朋友，不該是指在通訊軟體上聊天，而是要「真實見面」，常常出來聊天，而且真心的朋友，也不會因為不回通訊軟體，就失去的。

三、減少手機內的App量

許多新聞網、社群網站、通訊軟體，每天打開來的次數，可能上千、上百次，與其這樣，或許可以把社群網站的朋友，統整在同一個App內，不需要兩邊都有；通訊軟體，也只要一種或一個帳號，才不會每個都在響。

還有一種情況是，App上面的數字，有時候會很容易干擾到自己，例如：未讀訊息顯示量。在手機的功能之中，也有將這個功能關閉的按鈕，不如把它啟動吧！

四、電量焦慮症

每次出門時，總是提醒自己要帶著「行動電源」，來對抗容易沒電的手機，相對的，這樣的狀況，很容易感到焦慮。

尤其在等朋友前，可能在等待中，翻閱社群網站、跟朋友視訊、玩遊戲，而導致朋友要到的時候沒電，找不到人。這種狀況不只是讓朋友生氣，讓使用手機的人，也變成一種煩惱，所以建議可以，把這些電量省下，怕朋友遲到，不妨帶本書或帶本雜誌出門吧！

五、把手機當成鬧鐘與時鐘