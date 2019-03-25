遠傳電信新總經理展新氣 今年目標關鍵字「大、人、物」

2019-03-25 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



遠傳今年1月剛由首席轉型長接任總經理一職的井琪，正式傳達遠傳2019年全新企業營運方針「精實、轉型、再成長」，在歷經去年電信499之亂，得了面子、失了裡子的市場大亂鬥之後，更有感轉型之必要，並積極加快轉型腳步。

井琪表示，遠傳2019年秉持「精實、轉型、再成長」營運方針，希望能超乎傳統電信角色，「轉型」成為消費者數位生活中的最好幫手和企業智慧創新轉型的最佳夥伴，除了持續強化內部員工創新科技能力，也積極招募大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）技術人才，以更加提升具新事業相關技術同仁比例，對外更將以結盟、投資持續擴展生態圈，以期提供更多元的創新服務，帶動整體遠傳「再成長」。

在跨界佈局方面，遠傳也積極與國際品牌接軌，如2018年起與韓國最大Naver Corporation網路公司旗下的LINE攜手推出純網路一站式電信服務LINE Mobile，同時也積極參與LINE Financial台灣純網銀籌備，此外，也大步跨入區塊鏈技術應用平台投資TBCASoft，與合作夥伴共同成立「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟」。在商用、雲端服務方面，也積極佈局國際。

目前，遠傳也正積極為2020年台灣5G正式商轉做準備，於技術上結合「大、人、物」應用，做為5G應用發展的主要根基。