不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



桃園升格後，在機場捷運帶動下，以及政府大舉招商、重劃區開發等利多不斷，讓移入人口連年成長，增加人數為六都之冠，也帶動當地商場持續擴大版圖，繼華泰名品城GLORIA OUTLETS全期即將於5月登場，大江購物中心二期日前也完成土地變更並準備開發，開幕預計為2022年初。

由華泰飯店集團跨足經營的美式露天Outlet「GLORIA OUTLETS華泰名品城」，開幕至今已滿三年，與其他國內Outlet「比較像賣過季商品」的暢貨概念不同，華泰名品城在招商上，成功找來許多國際精品，加上較低的折扣及開發Outlet線商品，讓華泰名品城逐漸站穩腳步，而在機捷通車後，更帶來不少自由行的觀光客及外縣市客人。

如今，華泰名品城將於5月8日全期正式對外營運，全區高達285個品牌進駐，除了持續強化國際精品、運動休閒及流行時尚品牌，近年來最夯的餐飲業種也有所加強，找來在日本有近百家門市的人氣迴轉壽司「合點壽司」進駐，這也是合點壽司繼內湖店後，在台的第二家分店。

而大江購物中心這兩年也是改裝動作頻頻，像是斥資數億元打造的6,000多坪地下逛街城成功引起話題之後，樓面改裝也引進不少獨家新櫃，而日前通過的二期開發案，除了商場以外還有建案，屆時將與