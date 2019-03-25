《鐘樓怪人》巡演首站在台灣 歐規全景舞台首搬進台北

2019-03-25 17:02 聯合新聞網 有.設計 uDesign



金氏世界紀錄史上開演最賣座音樂劇，全球演出逾5,000場、超過1,200萬人次觀賞紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），被倫敦劇評盛讚為「法語世界的歌劇魅影」；五度來台，次次完銷，創下驚人紀錄，堪稱台灣表演藝術史上不敗的超級傳奇。2018年滿20歲的《鐘樓怪人》，將於今年展開20周年紀念世界巡演，首站就在台北！

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2019歐規舞台再進化！台灣首度全本全景演出

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》改編自法國大文豪雨果巨作，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述人們生存在動盪不安的封建社會中，刻劃出對立衝突，突顯人性良善與醜惡、忠誠與背叛的對比，表達強烈的戲劇張力。

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本次20周年世界巡演首站台北，將帶給觀眾全面升級的巨蛋級歐規舞台及演出。有別於過往舞台限制，部分橋段無法讓全體舞者及場景登台；本次在自行搭設的大型舞台上，將會呈現完整編舞及佈景，對演員而言，更能發揮能量更強、張力更大的演出，也讓觀眾擁有最震撼的觀戲體驗。用尋歡畫面描述社會階級的愛之谷（Val d’amour）一幕，全新版本也將在台首次演出！囚籠之鳥（Les oiseaux qu’on met en cage）及被捕（Condamné）兩幕則將完整呈現場景，打破舞台侷限，讓觀眾更能深刻感受艾斯梅拉達的絕望、科西莫多的無助與克洛平的忿忿不平。

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此生必看法文經典音樂劇，超強卡司同台飆唱！

近年台灣觀眾對法文音樂劇的熱愛與支持，讓台灣成為本次《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站首選，台灣觀眾不用遠至法國也能搶先享受國際級水準演出，讓你成為和超強卡司一同歡慶《鐘樓怪人》20歲的第一人！

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本次卡司陣容堅強，目前釋出的名單，皆為音樂劇界重量級演員及一線巨星：外表醜陋但內心偉大的男主角科西莫多（Quasimodo），由史上唯一可以英、法、義三種語言詮釋角色的天才歌手Angelo Del Vecchio飾演；女主角艾斯梅拉達（Esmeralda）則由美貌與實力兼具，於法國好聲音中驚艷全場的黎巴嫩混血美女Hiba Tawaji挑梁演出；遊唱詩人葛林果利（Gringoire），則由深受台灣觀眾喜愛，被譽為粉絲們心中「永遠的葛林果利」的Richard Charest擔綱。

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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，演員實力派黃金美聲將在6月唱出文學巨擘雨果筆下的愛恨情仇，透過歌聲引導觀眾跟著劇情一起痛惡疾呼、感動落淚，讓觀眾用最美的方式親歷巴黎聖母院。

【非看不可】

●法語音樂劇領導品牌，史上最賣座、最受歡迎的法語音樂劇《鐘樓怪人》，曾由聯合數位文創3度引台灣，場場完售。

● 曾在巴黎創下連演126場輝煌成績，更締造全球逾5,000場、超過1,200萬人次觀賞紀錄。

● 1998年開演至今，被翻譯9種語言並於超過23個國家演出，各國版本《鐘樓怪人》於全球觀眾數更達1,500萬人。

● 榮登金氏世界紀錄連續七次「史上開演後最賣座的音樂劇」；同時獲加拿大Felix藝術獎項「年度劇作」「年度最佳歌曲」與「年度最暢銷專輯」殊榮。

● 劇中暢銷金曲《Belle》於全球創下銷售250萬張單曲佳績。

● 英文版鐘樓怪人2000年起在美國上演，於倫敦演出長達17個月，獲當地每日電訊報評為「法語世界的歌劇魅影」，開啟法國當代音樂劇之新紀元。

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》

● 演出期間│2019.6.1~2019.6.9（2019.6.5休演，共12場）

● 演出地點│台北和平籃球館（台北市大安區敦南街76巷28號）

● 粉絲專頁│ udn x 瘋表演

● 官方網站│ 經典法文音樂劇《鐘樓怪人》

● 售票資訊│ udn售票網

● 主辦單位│udnFunLife 聯合數位文創

● 主要贊助│華南金控