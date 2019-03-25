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勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）雖然近年來的業績下滑，導致日前傳出大動作關閉許多分店並有可能要取消年度大秀的消息，但旗下超模們人氣依舊不減，尤其當家的天使超模，IG追蹤人數更是居高不下。

其中與品牌合作多年的南非超模Candice Swanepoel就是代表人物之一，她曾在2013年的維密大秀中負責主秀當年的「夢幻內衣」（Fantasy Bra），也是粉絲們最熟悉的天使超模。近日她在受訪時公布自己維持身材和健康的秘訣，就是每天喝果昔。

Candice Swanepoel透露，她非常熱中製作果昔、喝果昔這件事：「我一直保持喝果昔這個習慣，除了對皮膚非常好之外，也可以幫助你在運動過後維持肌肉。」她也大方分享她每天喝的果昔成分：「1杯藍莓、1個冷凍香蕉、1茶匙蛋白粉、1匙膠原蛋白粉、2匙杏仁醬、1匙奇亞籽、半杯椰子水、1匙螺旋藻（藍藻）、少許冰塊。」

目前即將滿31歲的Candice Swanepoel，是兩個孩子的媽，除了維多利亞的秘密之外，還有許多其他的代言、拍攝工作，像是香水、美妝等品牌，知名時尚大秀工作也沒有停過。想像她一樣多年來保持纖細但又有肌肉線條的好身材？好像可以試試她的果昔食譜喔！

Candice Swanepoel生了兩個孩子後身材依舊火辣。圖／摘自IG
Candice Swanepoel生了兩個孩子後身材依舊火辣。圖／摘自IG
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Candice Swanepoel生了兩個孩子後身材依舊火辣。圖／Michael...
Candice Swanepoel生了兩個孩子後身材依舊火辣。圖／Michael Kors提供
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Candice Swanepoel受訪時公布自己維持身材和健康的秘訣，就是每天喝...
Candice Swanepoel受訪時公布自己維持身材和健康的秘訣，就是每天喝果昔。圖／GIVENCHY提供
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