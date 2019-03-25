西裝造型助攻！黃河帥翻電影節紅毯 謝佳見「男友力」爆發
不論是休閒抑或正式活動場合，西裝造型仍是各個男星凸顯帥氣的必備穿搭。金鐘視帝的黃河與人氣男星謝佳見，日前在參與電影節或品牌活動時，都挑選了正式西裝來混搭，創造出斯文又有個性的Look。
男星黃河日前出席第43屆香港國際電影節時，選擇了Berluti春夏迷你系列服飾，當作紅毯造型。黃河一身黑色西裝、搭配印有Logo 白色棉質上衣，內穿一件 Scritto 彩色印花真絲襯衫作點綴，配上他的平頭髮型，以及白色休閒鞋，展現了俐落有個性的風格。黃河穿著的系列，正是現任品牌創意總監Kris Van Asshe爬梳經典後的設計，強調以男士基本款為核心的初衷，其中包括運動服、騎士夾克、字母外套、圓領上衣和運動褲。包括了Timothée Chalamet都曾詮釋過類似的單品，融入了招牌元素與年輕化的氛圍，是這個系列最大特色。
而謝佳見則是身穿Brooks Brothers的夏季帶有暗格紋的灰藍色西裝，內搭水藍色麻花編織線衫，同時踩了一雙小白鞋，替袋包品牌活動站台，示範了清爽的男性穿搭。藉由不同明度的藍色，來創造視覺上的層次感，因此不需過多的配件，加上修身的剪裁，就能呈現身材上的優點。謝佳見同時搭配9分長度褲款，以及毛料質地的上衣，把原本經典的西裝造型，穿出活潑感，並讓粉絲感受到滿滿的「男友力」。
留言