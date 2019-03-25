西裝造型助攻！黃河帥翻電影節紅毯 謝佳見「男友力」爆發

2019-03-25 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不論是休閒抑或正式活動場合，西裝造型仍是各個男星凸顯帥氣的必備穿搭。金鐘視帝的黃河與人氣男星謝佳見，日前在參與電影節或品牌活動時，都挑選了正式西裝來混搭，創造出斯文又有個性的Look。

男星黃河日前出席第43屆香港國際電影節時，選擇了Berluti春夏迷你系列服飾，當作紅毯造型。黃河一身黑色西裝、搭配印有Logo 白色棉質上衣，內穿一件 Scritto 彩色印花真絲襯衫作點綴，配上他的平頭髮型，以及白色休閒鞋，展現了俐落有個性的風格。黃河穿著的系列，正是現任品牌創意總監Kris Van Asshe爬梳經典後的設計，強調以男士基本款為核心的初衷，其中包括運動服、騎士夾克、字母外套、圓領上衣和運動褲。包括了Timothée Chalamet都曾詮釋過類似的單品，融入了招牌元素與年輕化的氛圍，是這個系列最大特色。