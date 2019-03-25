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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

女性衛生用品吹起療癒風 櫻花衛生棉買一送一

2019-03-25 13:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

充滿浪漫戀愛氣息的櫻花季已登場，當全台各地民眾都在瘋追櫻花前線與探尋櫻花秘境之際，女性衛生用品Kotex也搭上櫻花季列車，推出超應景的季節限定版「櫻花香氛」衛生棉，以充滿初春粉嫩櫻花氣息的包裝設計與棉片上散發出的淡淡櫻花清香，讓人一掃生理期的煩悶。

誰說衛生棉話題只能聚焦在吸收力與防漏性嗎？ 其實女生在生理期間除了身體需要照顧之外，心理情緒也需要療癒。

Kotex兩年前曾在市場上首創推出SPA香氛衛生棉系列，在棉片上添加SPA精油，散發舒緩身心的淡淡香氣，今年再搭上櫻花季熱潮，推出全新兩款不同設計風格的櫻花香氛衛生棉。

其中「浪漫粉櫻款」走夢幻粉嫩路線，將落櫻紛飛的浪漫畫面融入包裝設計，產品散發出融合清新櫻花香與甜美果香的春天戀愛香氛，另一款「個性野櫻款」則大膽使用活潑撞色設計，並以筆刷勾勒出櫻花漫天飛舞的姿態，洋溢甜美個性風，棉片帶有沉穩木質感的溫和櫻花香氣，散發出成熟大人感氣息。

Kotex「季節限定版櫻花香氛」衛生棉產品規格有浪漫粉櫻款（23cm、28cm）與個性野櫻款（23cm、28cm），自即日起至5月15日Kotex香氛全系列於全台家樂福、大潤發、屈臣氏、寶雅等各大通路推出買一組送一組優惠活動。

同時，4月份起Kotex也將推出「我的秘密花園」線上調香活動（活動網址:www.kotex19spa.com.tw/），讓女孩們透過有趣的線上互動遊戲探索自己的秘密心情，並選出最速配心情的Kotex香氛系列產品。

Kotex「季節限定版櫻花香氛」衛生棉產品規格有浪漫粉櫻款（23cm、28cm）...
Kotex「季節限定版櫻花香氛」衛生棉產品規格有浪漫粉櫻款（23cm、28cm）與個性野櫻款（23cm、28cm），自即日起至5月15日Kotex香氛全系列於全台家樂福、大潤發、屈臣氏、寶雅等各大通路推出買一組送一組優惠活動。 圖／Kotex提供
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櫻花季生理期

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