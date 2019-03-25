讓你把日本重要文化財戴上手！SEIKO Presage系列有田燒腕表問世

2019-03-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



一只以來，SEIKO在製作腕表時都會考慮如何把日本的文化代入，因此曾經推出過以漆器、七寶琺瑯為表盤的設計。今年的巴塞爾珠寶暨鐘表展，SEIKO則是打造了以有田燒陶瓷為表盤的Presage系列表款，打破了眾人對於製表的想像。

誕生自日本佐賀縣有田町的「有田燒」迄今有400年歷史，堪稱是最具代表性的陶瓷工藝發源地之一，也是被政府認定的重要文化資產。而全新的Presage系列腕表，就是以有田燒當作表盤，溫潤陶瓷的質感立刻吸引了大家的目光，也讓人看到品牌融入文化底蘊的決心。SEIKO與當地有著百年歷史的陶瓷工坊合作，經過多年的研究，終誕生硬度比起一般陶瓷高出4倍的新有田燒。以白中微帶藍的色調，具有Presage表盤所需的強度和韌性，因此在具動力儲存顯示的表款上，略為下凹的副表盤，最能呈現出這項材質的獨特性，且具有長年不質變的特色，絕對是今年最值得入手的工藝表。