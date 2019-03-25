郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



電子商務夯，中華郵政公司多年前開設「郵政商城」但是屢遭立委點名業績差、價格太貴，郵局員工也說「買不下去」，指大部分是員工自己為了業績來消費，還要被店家「坑殺」。

中華郵政員工在臉書社團「郵局郵政全民開講」說，因為被上面要求今年每人要有3萬元的郵政商城代售業績，自己就努力幫忙消費，上網站才發現可買的東西不多，想買的東西都沒有上架，且九成商品都比外面網路貴很多。

他以自己查到的手機為例，同樣的店家在郵政商城賣的比在露天價位多出1000元至3000元，根本把他們當做「盤子」敲。苦笑說，難怪前輩都說郵政商城都是員工價（呷）。

這名員工指，郵政商城的東西真的不是價廉物美，操作介面又不方便，如何吸引客戶進來？另一名網友說因為想用掉郵政商城紅利券，發現市價739的商品，不含運，郵政商城貴106元；含運，郵政商城貴206元。

網友回應，郵政商城有些東西還不錯， 但價錢就是比人家貴。也有員工說， 如果郵局推出的東西物美價廉，民眾自己就會搶著來買，根本不須強迫基層消費，就是因為沒人要買才需要以老鼠會的方式來逼基層買衝業績。

也有人留言說，這該叫「郵政員工商城」，正常會比價的人不會去買。他們抱怨，當初設置商城的目的難道只是想要坑殺員工嗎？與其這樣，還不如收起來後回歸本業，專心和其它購物網結盟，搞好運送投遞。

有網友說，東西不便宜、運費也不便宜，而且中華郵政力推的i郵箱，自家商城可用i郵箱的商品少之又少。還有人指賣米、面膜、牙膏的店家業績很好，質疑「有多少是郵局買來當贈品的」？