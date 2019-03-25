親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46聯合報 記者雷光涵╱即時報導

電子商務夯，中華郵政公司多年前開設「郵政商城」但是屢遭立委點名業績差、價格太貴，郵局員工也說「買不下去」，指大部分是員工自己為了業績來消費，還要被店家「坑殺」。

中華郵政員工在臉書社團「郵局郵政全民開講」說，因為被上面要求今年每人要有3萬元的郵政商城代售業績，自己就努力幫忙消費，上網站才發現可買的東西不多，想買的東西都沒有上架，且九成商品都比外面網路貴很多。

他以自己查到的手機為例，同樣的店家在郵政商城賣的比在露天價位多出1000元至3000元，根本把他們當做「盤子」敲。苦笑說，難怪前輩都說郵政商城都是員工價（呷）。

這名員工指，郵政商城的東西真的不是價廉物美，操作介面又不方便，如何吸引客戶進來？另一名網友說因為想用掉郵政商城紅利券，發現市價739的商品，不含運，郵政商城貴106元；含運，郵政商城貴206元。

網友回應，郵政商城有些東西還不錯， 但價錢就是比人家貴。也有員工說， 如果郵局推出的東西物美價廉，民眾自己就會搶著來買，根本不須強迫基層消費，就是因為沒人要買才需要以老鼠會的方式來逼基層買衝業績。

也有人留言說，這該叫「郵政員工商城」，正常會比價的人不會去買。他們抱怨，當初設置商城的目的難道只是想要坑殺員工嗎？與其這樣，還不如收起來後回歸本業，專心和其它購物網結盟，搞好運送投遞。

有網友說，東西不便宜、運費也不便宜，而且中華郵政力推的i郵箱，自家商城可用i郵箱的商品少之又少。還有人指賣米、面膜、牙膏的店家業績很好，質疑「有多少是郵局買來當贈品的」？

另有網友對效率及客服品質不敢恭維，說自己有一次買衛生紙已線上刷卡，寫信給客服兩次完全沒回應，最後一次說要退貨才寄來，超過15天才到貨。

有網友比較郵政商城的產品價格比其他網路平台貴很多。圖／取自臉書社團「郵局郵政全民...
有網友比較郵政商城的產品價格比其他網路平台貴很多。圖／取自臉書社團「郵局郵政全民開講」
分享

郵局中華郵政

相關新聞

讓你把日本重要文化財戴上手！SEIKO Presage系列有田燒腕表問世

2019-03-25 12:13

春天旅行的必修課 賞櫻不可錯過的4大景點！

2019-03-25 11:35

現在幾點鐘？Citizen說了算！超精準Caliber 0100腕表問世

2019-03-25 10:40

Dazzling Cafe十週年 推新品莓好食光、烏克栗栗

2019-03-25 07:08

CHANEL J12全新登場 不變中70%的蛻變

2019-03-25 00:10

Toyota RAV4 2.5 Adventure 4WD 歡迎乖爸爸撒野

2019-03-25 00:06

普利司通ECOPIA H/L001新胎 SUV親民好選擇

2019-03-24 23:51

巴塞爾表展／百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲！5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣

2019-03-24 17:13

巴塞爾表展／勞力士遊艇新尺寸 GMT藍黑圈也換新鍊帶

2019-03-24 16:27

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

影／麗寶樂園搭摩天輪 萌玩偶陪搭完再帶回家

2019-03-24 14:12

好好吃／減糖減油 甜點好好玩

2019-03-24 13:58

鋼琴樂壇好熱鬧！前有辛特戶柏 後有齊瑪曼

2019-03-24 12:53

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

春季花香調香水 妳最愛是哪味

2019-03-24 02:39

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

巴塞爾表展／番外篇！域峰表上山下海到日本

2019-03-23 18:19

不只有最大的KAWS，漂浮地球也來了！還加上音樂與自轉

2019-03-23 18:02

閃亮水鑽的CHIARA FERRAGNI和Samantha Thavasa 叛逆甜美的小公舉快看

2019-03-23 17:43

小資女保養不怕預算有限！這幾款超夯「日系平價面膜」值得入手

2019-03-23 17:03

BAO BAO色彩新創意 前進外太空的無垠浩瀚

2019-03-23 17:01

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

LV高雄漢神專門店開幕 Ella露腿加持、時尚新鮮人盧廣仲繽紛穿搭一次就上手

2019-03-23 16:20

這幾款「彩色小包」超生火！小眾品牌＋繽紛糖果色時尚不怕撞包

2019-03-23 16:01

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

是「史努比」啊！DHC X Snoopy聯名洗卸限定組讓你每天心花開

2019-03-23 14:37

玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49

裝飾小巧思 幫餐桌換上春裝

2019-03-23 13:29

巴塞爾表展／ VICTORINOX碳纖維大軍登場！消防員限量套組很亮眼

2019-03-23 13:19

德州燒烤 重口味 挑戰極限

2019-03-23 12:57

春季蔬食 私房菜 任你挑

2019-03-23 12:56

賭場火鍋 籌碼點菜玩噱頭

2019-03-23 12:55

巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔

2019-03-23 12:06

樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35
看更多

熱門文章

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18

快找出發票！ 1-2月統一發票今天開獎

2019-03-25 09:56

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

每日星座運勢／牡羊好心情有好運氣 發現賺錢機會

2019-03-25 00:00

全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33

交通科技執法 10縣市全天候監控

2019-03-25 00:06

唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！處女有正財運 雙魚當心表錯情

2019-03-25 07:40

母愛真偉大！狗媽狂吠肉身擋吊車 捨命保護6初生犬

2019-03-25 09:10

一級保育動物江豚海龜陳屍老梅 今年已23件

2019-03-24 19:42

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

台灣生育率全球倒數第一 國發會：推估數據

2019-03-24 21:33

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

大限到來 兒童舊遊具改善近乎零

2019-03-25 00:32

【心情點滴】番薯葉／婆婆不再回「娘家」

2019-03-25 06:00

本周天氣 頭尾涼、中間暖

2019-03-24 13:34

機車加裝感測警示器 大學車禍減

2019-03-24 13:33

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

【家的形狀‧與子偕行】劉昭儀／意外的禮物

2019-03-25 06:00

跑步傷膝蓋？ 醫師建議減肥比較實在

2019-03-25 10:52

93歲阿嬤坐骨神經痛忍半年 內視鏡神經減壓3小時解痛

2019-03-25 07:30

【女性臉譜】李月治／溫暖的情誼

2019-03-25 06:00

影／遠來的意外訪客 鴛鴦現蹤台中農改場池塘戲水

2019-03-24 16:21

獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13

獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

生育率全球墊底 衛福部：改善生育環境、養育照顧

2019-03-25 09:31

日鋼琴家手指變鈍會痛 台灣醫生找到解方

2019-03-24 13:55

醫病新知／攝護腺微創手術 2小時可返家

2019-03-24 23:27

大車違規進小巷 新北六月也要抓

2019-03-25 00:06

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

影／超好拍台鐵車站 合興愛情車站成情侶打卡熱點

2019-03-25 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top