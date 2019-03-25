連鎖速食新季菜單 舌尖與漢堡戀愛了

2019-03-25 15:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



美味，又方便快速的速食，已成了不少忙碌現代人解決三餐的選擇之一，近期多個知名連鎖速食業者紛紛推出新季菜單，提供不一樣的味蕾新體驗。

培根大麥克。 圖／麥當勞提供 分享 facebook

麥當勞最具指標性的產品-「大麥克」自即日起至4月16日再添生力軍，推出期間限定「培根大麥克」，搭配在地醃燻培根、加上大麥克原有雙層純牛肉及獨特醬料，讓口感和美味的層次都更豐富。此外，擁有四層多汁牛肉的「無敵大麥克」也同步重磅回歸，瞄準食肉控。

日出燒肉蛋堡。 圖／摩斯漢堡提供 分享 facebook

28歲生日的摩斯漢堡也推出「天丼珍珠堡」和「日出燒肉蛋堡」二款限定美味，自即日起至4月30日販售。

摩斯漢堡指出，「天丼珍珠堡」的美味秘訣在那裹了粉且油炸得外酥內軟的整隻新鮮白蝦，搭配摩斯經典天婦羅帕隄，佐以柴魚昆布醬油與台灣蜜桔熬煮的特調醬料，夾入熱騰騰的香Q藜麥米飯，清爽又分量十足。「日出燒肉蛋堡」則是將經典摩斯燒肉片層層堆疊成山形，淋上濃郁起司白醬，如同山頂皚皚白雪。大口咬下，山葵美乃滋的香氣撲鼻，酥脆鮮香的雞蛋天婦羅驚喜迸出，營養又具有飽足感，視覺與味覺都很享受。

巴黎卡菲嫩雞捲。 圖／肯德基提供 分享 facebook

肯德基則是自即日起至4月1日主打「超值雞省$99」百元有找即可享主餐、配餐及飲料的超值搭配，共有三種選擇，經典主餐包含：獨家烙烤餅皮捲裹現炸酥脆、多汁雞腿肉條與特製巴黎卡菲醬的「巴黎卡菲嫩雞捲」；還有用酥脆的原塊雞腿肉，點綴甜香美乃滋醬而成的「上校經典脆雞堡」，以及外酥內嫩、原味多汁的「上校雞塊」，三款人氣主餐都還搭配薯條和飲品。

美墨狂歡莎莎華堡。 圖／漢堡王提供 分享 facebook

漢堡王╱華堡玩創意

漢堡王本季也在經典的人氣商品-「華堡」上玩創意，推出自即日起至4月22日限期推出的「美墨狂歡莎莎華堡」，將招牌的百分百火烤純牛肉，以點滿芝麻的漢堡麵包夾擊，佐以獨家墨西哥莎莎醬及墨西哥辣椒，還有鮮綠脆嫩生菜、番茄以及融化的莫札瑞拉起司，再加入酥炸洋蔥圈，一次可以吃得到七種不同食材，疊出美妙的口感及滋味。