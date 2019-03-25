春天旅行的必修課 賞櫻不可錯過的4大景點！

2019-03-25 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



終於等到了放晴的春日，迎接一整片的繽紛。2019「賞櫻」的必修課，這4大景點絕不可錯過。

九族文化村是不想出國擠櫻花季人潮的最佳首選。園區中擁有富士櫻、枝垂櫻、山櫻花等各種品種，多達5千棵櫻花樹。遊客可以搭乘纜車上山，俯瞰粉紅花海。櫻花季期間特別推出浴衣租借、淺草人力車、屋台燒烤街等活動，將濃濃的日本氣息搬進園區。除此，九族文化村也在KKday旅遊平台上獨家販售電子門票，省去現場排隊買票時間，讓一家大小輕鬆賞花。

2.箱根海盜船、小田原城、大涌谷、蘆之湖

日本毋庸置疑是櫻花踩點第一名，市區中隨處可見櫻花樹，更有「賞櫻100名所」，茂密的櫻花林配上古城風貌，是幅絕美的圖畫。位於關東神奈川的小田原城，是日本最大的中世紀城郭，春季到訪時可見到整座古城被櫻花籠罩，美景驚人。建議可選搭東京出發的一日遊巴士，除了賞櫻名所，還可以走訪大湧谷火山口遺跡，體驗用箱根溫泉蒸煮的黑玉子，並於當地知名觀光勝地蘆之湖乘坐箱根海盜船，飽覽富士山的優雅景緻。

3.大阪吉野千本櫻、採草莓、櫻花樹下野餐

春季到日本賞櫻正巧可以趕上草莓季，從大阪出發搭乘專車到奈良摘採人氣的明日香紅寶石草莓，接著前往被譽為「日本第一櫻花名勝」的吉野山，全山約有3萬5千株櫻花，2百種不同品種的櫻花用濃淡深淺的粉色染紅整座山頭，是日本人一輩子一定想要去看一次的櫻花名勝，在櫻花樹下品嚐精美午餐便當，體驗道地的日本春遊賞花趣。

4.首爾出發鎮海軍港節一日遊

CNN評選為「韓國必訪50大景點」的春季限定軍港節櫻花慶典，春暖花開之際，絕美小城被櫻花覆蓋，能在慶和火車站欣賞鐵道與櫻花的唯美畫面，粉紅小花沿著余佐川兩岸盛開，壯觀的櫻花道散發浪漫氛圍。地處偏遠的鎮海少有飯店，最佳的旅遊方式還是從主要城市搭乘專車當日來回。