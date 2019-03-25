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現在幾點鐘？Citizen說了算！超精準Caliber 0100腕表問世

2019-03-25 10:40聯合報 記者曾智緯╱即時報導

還記得去年時，因應品牌創立100周年，於是星辰表（Citizen）經過研發多時，推出了一只年誤差正負一秒鐘的超精準石英機芯懷表，並預告會在今年運用在腕表上，而這就是全新的Caliber 0100系列。

走時比機械表還準確是石英表的最大優勢，但要怎樣的標準才能稱的上是「精準」？以客觀條件來說，當然是誤差值越小為佳，這關乎機芯上的水晶振盪器的震動頻率的高低，越高則代表越準。因此，Citizen才會傾力研發這枚年誤差僅正負1秒鐘的Caliber 0100機芯，堪稱是目前世上最準確的石英機芯。因為，對比其他品牌的年誤差5秒或是10秒鐘，Caliber 0100機芯則是遠遠的超越，其秘密就在於，Citizen以AT切割水晶振盪器，代替了傳統的音叉形水晶振盪器，這樣的作法能產生8.4赫茲的頻率振動，比音叉形水晶振盪器高出250多倍。

而且Caliber 0100機芯能適應全球多數地區的溫度，並每分鐘持續監測和調整頻率及溫度變化來保持精準度，而且全新的綜合電路版設計還配備更佳的抵禦撞擊功能，可自動校正指針的位置，及防磁以阻擋磁力影響機芯的運作，功能相當的強大。於是，運用在Caliber 0100系列腕表時，Citizen也做了少見的透明藍寶石水晶玻璃底蓋，就是要凸顯這枚機芯的特殊之處。

另外，今年也是Promaster系列問世的30周年，不免俗的Citizen也在巴塞爾珠寶暨鐘表時，也曝光了全新的紀念表款。分別為Sky、 Land及Marine系列的主題來設計，也同樣吸引了消費者的目光。Sky系列採用了GPS 衛星對時機芯F990，其兩地時間功能的時分針轉速增快，最快僅需3秒接收GPS衛星時間訊號。Land系列則配備了可測量上至10,000公尺，下至為海拔以下300公尺的高度顯示器，適合專業人士使用。潛水表的Marine系列符合ISO及JIS*8標準，防水達200公尺，以指針式同步顯示時間及深至70公尺的水深數據，還提供了，包括能量儲存顯示、上升速率過快警告等功能。

星辰Caliber 0100系列腕表，18K白金表殼，全球限量100只，約53萬...
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