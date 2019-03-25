Dazzling Cafe十週年 推新品莓好食光、烏克栗栗

2019-03-25 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



主打酥脆蜜糖吐司的Dazzling Cafe邁入品牌十週年，經典logo女王頭，重新設計成更成熟的氛圍，宣告Dazzling揮別以往貴婦午茶，讓每個女孩都大膽追求自我。十週年也將推出全系列新品，首波主打甜點「莓好食光」與「烏克栗栗」翻玩經典法式甜點，4/2由北部店點率先發售。

主廚以法式千層酥與蒙布朗為概念發想，「莓好食光」將層層薄脆的酥皮改以嚴選吐司片呈現，輕柔香緹採用29.5%香濃白巧克力、法國香草醬及鮮奶油製成，口感輕盈，夾層填入以草莓為基底調製的酸甜莓果醬；「烏克栗栗」以方形吐司磚改造傳統塔殼製法，再將滑順卡士達香緹，夾入黑醋栗庫里，輕酸滋味與香緹達到絕妙平衡。還有專為女孩特製的「酪梨香蕉豆奶昔」、「綜合野莓果昔」獨家飲品，美拍又好喝。