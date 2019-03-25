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Dazzling Cafe十週年 推新品莓好食光、烏克栗栗

2019-03-25 07:08聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

主打酥脆蜜糖吐司的Dazzling Cafe邁入品牌十週年，經典logo女王頭，重新設計成更成熟的氛圍，宣告Dazzling揮別以往貴婦午茶，讓每個女孩都大膽追求自我。十週年也將推出全系列新品，首波主打甜點「莓好食光」與「烏克栗栗」翻玩經典法式甜點，4/2由北部店點率先發售。

主廚以法式千層酥與蒙布朗為概念發想，「莓好食光」將層層薄脆的酥皮改以嚴選吐司片呈現，輕柔香緹採用29.5%香濃白巧克力、法國香草醬及鮮奶油製成，口感輕盈，夾層填入以草莓為基底調製的酸甜莓果醬；「烏克栗栗」以方形吐司磚改造傳統塔殼製法，再將滑順卡士達香緹，夾入黑醋栗庫里，輕酸滋味與香緹達到絕妙平衡。還有專為女孩特製的「酪梨香蕉豆奶昔」、「綜合野莓果昔」獨家飲品，美拍又好喝。

此外，Dazzling Cafe推出十週年紀念限定活動，4/1至4/30期間，凡於Dazzling Cafe Badass Babes Club及Dazzling Cafe Express兩間店點消費，並追蹤官方Instagram帳號及拍照打卡上傳至FB/IG，標記Dazzling十年與妳、迷人蜜糖與妳相伴，即可獲得蜜糖扭蛋一顆或小份美式脆薯一份。

十週年紀念限定活動。圖／Dazzling Cafe提供
十週年紀念限定活動。圖／Dazzling Cafe提供
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莓好食光(綜合莓果千層)售價180元。圖／Dazzling Cafe提供
莓好食光(綜合莓果千層)售價180元。圖／Dazzling Cafe提供
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烏克栗栗(栗子蒙布朗)售價150元。圖／Dazzling Cafe提供
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甜點女王頭法國

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