Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了

2019-03-24 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



撇除了智慧表一開始推出時經常被消費者抱怨太剛硬死板的外型，現在的智慧表不僅外型設計越來越時尚，連配件設計也迎合消費者求新求變的想法，甚至定期推出能搭配不同季節、風格的表帶款式，讓使用者可以隨時搭配服裝、心情、使用情境替換使用。

Apple Watch推出多款春季新色表帶，包括運動型表帶、運動型表環、皮革環扣表帶、Nike款還有Hermès皮革表帶。運動型表帶和表環新色有木瓜色、蔚藍色、留蘭香綠色；皮革環扣表帶有矢車菊藍色時尚環扣表帶、紫丁香色時尚環扣表帶、夕陽紅色時尚環扣表帶；Nike運動型表環則有黑色配超級葡萄紫色、霧杉灰色配古苔灰色、淺青色配熱帶青色；Hermès皮革表帶則有玫瑰櫻色配粉筆白色配黏土色、亞麻藍色配粉筆白色配北方藍色、以及灰褐色。

除了表帶以外，也同步與春季新色相符合的新表面，針對Apple Watch和Apple Watch Nike+，還有Apple Watch Hermès限定的「漸層」表面也將會在之後的watchOS 5.2推出。新款表帶即日起就可在官網訂購，月底也會在Apple直營店以及其他Apple授權經銷商開放購買。