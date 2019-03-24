Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了
撇除了智慧表一開始推出時經常被消費者抱怨太剛硬死板的外型，現在的智慧表不僅外型設計越來越時尚，連配件設計也迎合消費者求新求變的想法，甚至定期推出能搭配不同季節、風格的表帶款式，讓使用者可以隨時搭配服裝、心情、使用情境替換使用。
Apple Watch推出多款春季新色表帶，包括運動型表帶、運動型表環、皮革環扣表帶、Nike款還有Hermès皮革表帶。運動型表帶和表環新色有木瓜色、蔚藍色、留蘭香綠色；皮革環扣表帶有矢車菊藍色時尚環扣表帶、紫丁香色時尚環扣表帶、夕陽紅色時尚環扣表帶；Nike運動型表環則有黑色配超級葡萄紫色、霧杉灰色配古苔灰色、淺青色配熱帶青色；Hermès皮革表帶則有玫瑰櫻色配粉筆白色配黏土色、亞麻藍色配粉筆白色配北方藍色、以及灰褐色。
除了表帶以外，也同步與春季新色相符合的新表面，針對Apple Watch和Apple Watch Nike+，還有Apple Watch Hermès限定的「漸層」表面也將會在之後的watchOS 5.2推出。新款表帶即日起就可在官網訂購，月底也會在Apple直營店以及其他Apple授權經銷商開放購買。
另外，Garmin vivomove HR敲敲系列，也推出4款表面與表圈全新搭配的早春限定新色，包括柔美浪漫的玫瑰金、個性有型的金漾黑，還有燦光金、極光銀，細緻光澤感的金屬表身結合隱藏觸控螢幕和實體指針，展現智慧與風格交織的優雅氛圍。而快拆表帶的設計，亦可隨場合穿搭輕易變換，無論是優雅經典的小牛皮皮革表帶，或是親膚材質的運動矽膠表帶，近30種不同材質與顏色款式，更方便使用者瞬間轉換風格，盡情展現時尚樣貌。
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