巴塞爾表展／百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲！5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣
百達翡麗（Patek Philippe）每年發表的新作都是巴塞爾表展最大的話題。今年總共推出10款男表與8款女表新作，其中包括兩枚搭載全新機芯作品：5520P兩地時間鬧鈴表，以及首度以不鏽鋼材質打造Calatrava表殼的5212A周曆不鏽鋼腕表，不過5168G新款卡其綠色的Aquanaut Jumbo，活潑年輕的綠倒是最受討論的話題作。女表部分編號7118的Nautilus尺寸從33.6毫米來到與K金款相同的35.2毫米，而去年推出第二代Twenty~4 Automatic自動腕表則有新款 7300/1450R雪花鑲嵌的頂級珠寶表。
整體外觀設計延續5524G兩地時間復古飛行表美學的全新5520P兩地時間響鬧鉑金腕表，全新機芯耗時5年研發。中央指針的雙時區顯示，鏤空指針顯示家鄉時間、實心指針則指示當地時間，並以左右兩半表盤中小圓形顯示窗分別以白/藍色顯示兩地日/夜；當地時間可以左側按鈕快調：8點位置按鈕順時針方向（往前加）、10點位置逆時針方向（往後減）。
鬧鈴功能則由右方2點鐘位置按把啟動，啟動後12點鐘方向的鈴鐺造型視窗會以白色顯示，鈴鐺下方的數字時間則是顯示鬧鈴設定的時間，以刻為單位，可透過4:00方向龍頭第一段設定。 鬧鈴響時音槌會以2.5赫茲頻率連續敲打一條環抱機芯的音簧達40秒。鬧鈴按把也與5524G兩地時間復古飛行表備有防呆機設計，這也是百達翡麗首枚搭配防水表殼的問表。
而5212A除顯示星期與日期以外，備有歐美常用的周數指示功能。也是一般以貴金屬為主要材質的Calatrava渾圓表殼首次推出不鏽鋼材質。不過整只腕表外觀最大的特色便是乳白色表盤上少見的壓印手寫字型，搭配階梯式表耳，細節洋溢優雅復古質感。除了黑色皇室式指針指示時間，亦有兩枚紅色錘形指針指示星期、週數與月份。全新設計的機芯則以新的零件細節提升自動上鍊機芯的效能以及秒針的穩定度。
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