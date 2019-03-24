親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

天氣變化大！忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

台北信義區傳砍人 18歲男身中6刀疑同學下狠手

巴塞爾表展／百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲！5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣

2019-03-24 17:13聯合報 記者孫曼╱即時報導

百達翡麗（Patek Philippe）每年發表的新作都是巴塞爾表展最大的話題。今年總共推出10款男表與8款女表新作，其中包括兩枚搭載全新機芯作品：5520P兩地時間鬧鈴表，以及首度以不鏽鋼材質打造Calatrava表殼的5212A周曆不鏽鋼腕表，不過5168G新款卡其綠色的Aquanaut Jumbo，活潑年輕的綠倒是最受討論的話題作。女表部分編號7118的Nautilus尺寸從33.6毫米來到與K金款相同的35.2毫米，而去年推出第二代Twenty~4 Automatic自動腕表則有新款 7300/1450R雪花鑲嵌的頂級珠寶表。

整體外觀設計延續5524G兩地時間復古飛行表美學的全新5520P兩地時間響鬧鉑金腕表，全新機芯耗時5年研發。中央指針的雙時區顯示，鏤空指針顯示家鄉時間、實心指針則指示當地時間，並以左右兩半表盤中小圓形顯示窗分別以白/藍色顯示兩地日/夜；當地時間可以左側按鈕快調：8點位置按鈕順時針方向（往前加）、10點位置逆時針方向（往後減）。

鬧鈴功能則由右方2點鐘位置按把啟動，啟動後12點鐘方向的鈴鐺造型視窗會以白色顯示，鈴鐺下方的數字時間則是顯示鬧鈴設定的時間，以刻為單位，可透過4:00方向龍頭第一段設定。 鬧鈴響時音槌會以2.5赫茲頻率連續敲打一條環抱機芯的音簧達40秒。鬧鈴按把也與5524G兩地時間復古飛行表備有防呆機設計，這也是百達翡麗首枚搭配防水表殼的問表。

而5212A除顯示星期與日期以外，備有歐美常用的周數指示功能。也是一般以貴金屬為主要材質的Calatrava渾圓表殼首次推出不鏽鋼材質。不過整只腕表外觀最大的特色便是乳白色表盤上少見的壓印手寫字型，搭配階梯式表耳，細節洋溢優雅復古質感。除了黑色皇室式指針指示時間，亦有兩枚紅色錘形指針指示星期、週數與月份。全新設計的機芯則以新的零件細節提升自動上鍊機芯的效能以及秒針的穩定度。

百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲...
百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲鑽表殼、324 SC自動上鍊機芯，103萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼...
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼、324 SC自動上鍊機芯，120萬7,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼...
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼、324 SC自動上鍊機芯，120萬7,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕表，42.2毫米鉑金表殼、AL 30...
百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕表，42.2毫米鉑金表殼、AL 30-660 S C FUS機芯，690萬元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼...
百達翡麗編號5168G卡其綠色Jumbo Aquanaut，40.8毫米白金表殼、324 SC自動上鍊機芯，120萬7,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26...
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26-330 S C J SE自動上鍊機芯，101萬8,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲...
百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲鑽表殼、324 SC自動上鍊機芯，103萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26...
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26-330 S C J SE自動上鍊機芯，101萬8,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26...
百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆腕表，40毫米精鋼表殼、26-330 S C J SE自動上鍊機芯，101萬8,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲...
百達翡麗編號7118 Nautilus自動上鍊女裝不鏽鋼腕表，35.2毫米精鋼鑲鑽表殼、324 SC自動上鍊機芯，103萬5,000元。圖／百達翡麗提供
分享
百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕表，42.2毫米鉑金表殼、AL 30...
百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕表，42.2毫米鉑金表殼、AL 30-660 S C FUS機芯，690萬元。圖／百達翡麗提供
分享

520皇室

相關新聞

巴塞爾表展／勞力士遊艇新尺寸 GMT藍黑圈也換新鍊帶

2019-03-24 16:27

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

影／麗寶樂園搭摩天輪 萌玩偶陪搭完再帶回家

2019-03-24 14:12

好好吃／減糖減油 甜點好好玩

2019-03-24 13:58

鋼琴樂壇好熱鬧！前有辛特戶柏 後有齊瑪曼

2019-03-24 12:53

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

春季花香調香水 妳最愛是哪味

2019-03-24 02:39

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

巴塞爾表展／番外篇！域峰表上山下海到日本

2019-03-23 18:19

不只有最大的KAWS，漂浮地球也來了！還加上音樂與自轉

2019-03-23 18:02

閃亮水鑽的CHIARA FERRAGNI和Samantha Thavasa 叛逆甜美的小公舉快看

2019-03-23 17:43

小資女保養不怕預算有限！這幾款超夯「日系平價面膜」值得入手

2019-03-23 17:03

BAO BAO色彩新創意 前進外太空的無垠浩瀚

2019-03-23 17:01

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

LV高雄漢神專門店開幕 Ella露腿加持、時尚新鮮人盧廣仲繽紛穿搭一次就上手

2019-03-23 16:20

這幾款「彩色小包」超生火！小眾品牌＋繽紛糖果色時尚不怕撞包

2019-03-23 16:01

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

是「史努比」啊！DHC X Snoopy聯名洗卸限定組讓你每天心花開

2019-03-23 14:37

玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49

裝飾小巧思 幫餐桌換上春裝

2019-03-23 13:29

巴塞爾表展／ VICTORINOX碳纖維大軍登場！消防員限量套組很亮眼

2019-03-23 13:19

德州燒烤 重口味 挑戰極限

2019-03-23 12:57

春季蔬食 私房菜 任你挑

2019-03-23 12:56

賭場火鍋 籌碼點菜玩噱頭

2019-03-23 12:55

巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔

2019-03-23 12:06

樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15

巴塞爾表展／寶格麗第5個超薄世界紀錄亮相 還有驚人超輕量48克

2019-03-23 00:56

巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26

空調早販開跑 四合一冷暖氣崛起

2019-03-23 00:15

高CP值家電 百牌最新款亮相

2019-03-23 00:13

老是睡不飽？ 席夢思教你好眠訣竅

2019-03-23 00:09

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-22 23:35
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

每日星座運勢／雙子人逢喜事精神爽 有財運不貪多

2019-03-24 00:00

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

【閱讀生活】飯塚有紀子／用水果甜點品嘗季節之味

2019-03-24 06:00

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top