巴塞爾表展/百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲!5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣

2019-03-24 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



百達翡麗(Patek Philippe)每年發表的新作都是巴塞爾表展最大的話題。今年總共推出10款男表與8款女表新作,其中包括兩枚搭載全新機芯作品:5520P兩地時間鬧鈴表,以及首度以不鏽鋼材質打造Calatrava表殼的5212A周曆不鏽鋼腕表,不過5168G新款卡其綠色的Aquanaut Jumbo,活潑年輕的綠倒是最受討論的話題作。女表部分編號7118的Nautilus尺寸從33.6毫米來到與K金款相同的35.2毫米,而去年推出第二代Twenty~4 Automatic自動腕表則有新款 7300/1450R雪花鑲嵌的頂級珠寶表。

整體外觀設計延續5524G兩地時間復古飛行表美學的全新5520P兩地時間響鬧鉑金腕表,全新機芯耗時5年研發。中央指針的雙時區顯示,鏤空指針顯示家鄉時間、實心指針則指示當地時間,並以左右兩半表盤中小圓形顯示窗分別以白/藍色顯示兩地日/夜;當地時間可以左側按鈕快調:8點位置按鈕順時針方向(往前加)、10點位置逆時針方向(往後減)。

鬧鈴功能則由右方2點鐘位置按把啟動,啟動後12點鐘方向的鈴鐺造型視窗會以白色顯示,鈴鐺下方的數字時間則是顯示鬧鈴設定的時間,以刻為單位,可透過4:00方向龍頭第一段設定。 鬧鈴響時音槌會以2.5赫茲頻率連續敲打一條環抱機芯的音簧達40秒。鬧鈴按把也與5524G兩地時間復古飛行表備有防呆機設計,這也是百達翡麗首枚搭配防水表殼的問表。