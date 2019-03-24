巴塞爾表展／百達翡麗綠色Aquanaut很搶戲！5520兩地時間鬧鈴表實用又帥氣

2019-03-24 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



百達翡麗（Patek Philippe）每年發表的新作都是巴塞爾表展最大的話題。今年總共推出10款男表與8款女表新作，其中包括兩枚搭載全新機芯作品：5520P兩地時間鬧鈴表，以及首度以不鏽鋼材質打造Calatrava表殼的5212A周曆不鏽鋼腕表，不過5168G新款卡其綠色的Aquanaut Jumbo，活潑年輕的綠倒是最受討論的話題作。女表部分編號7118的Nautilus尺寸從33.6毫米來到與K金款相同的35.2毫米，而去年推出第二代Twenty~4 Automatic自動腕表則有新款 7300/1450R雪花鑲嵌的頂級珠寶表。

整體外觀設計延續5524G兩地時間復古飛行表美學的全新5520P兩地時間響鬧鉑金腕表，全新機芯耗時5年研發。中央指針的雙時區顯示，鏤空指針顯示家鄉時間、實心指針則指示當地時間，並以左右兩半表盤中小圓形顯示窗分別以白/藍色顯示兩地日/夜；當地時間可以左側按鈕快調：8點位置按鈕順時針方向（往前加）、10點位置逆時針方向（往後減）。

鬧鈴功能則由右方2點鐘位置按把啟動，啟動後12點鐘方向的鈴鐺造型視窗會以白色顯示，鈴鐺下方的數字時間則是顯示鬧鈴設定的時間，以刻為單位，可透過4:00方向龍頭第一段設定。 鬧鈴響時音槌會以2.5赫茲頻率連續敲打一條環抱機芯的音簧達40秒。鬧鈴按把也與5524G兩地時間復古飛行表備有防呆機設計，這也是百達翡麗首枚搭配防水表殼的問表。